DS lanceert de tranentrekkende F3VER met 'majestueuze uitstraling'

Net als alle andere Franse merken presenteert ook DS een conceptmodel op de Autosalon van Parijs. De DS F3VER draagt daarbij enorm veel last ,want hij moet zo'n beetje de hele toekomstvisie van het merk vertonen. Wellicht dat het daarom lijkt alsof hij ervan moet huilen.

Zoals vanouds, grijpen vrijwel alle Franse merken de Autosalon van Parijs aan om de wereld te laten zien dat ze nog bestaan en dat ze ook zeker nog interessante plannen voor de toekomst hebben. DS doet dat met de F3VER, een conceptauto die een 'manifesto voor de toekomst van de richting van het merk voor de toekomst is'. En als je denkt dat de Fransozen het er dik bovenop leggen met dat statement, dan vragen we je nu alvast even te gaan zitten.

Majestueuze uitstraling met sculpturale vorm

De DS F3VER is, zoals het merk zelfs zegt: 'ontworpen om de aandacht te trekken en onderscheidt zich door ongekende proporties, een majestueuze uitstraling en een direct herkenbare lichtsignatuur. Van de sculpturale vorm tot de meest verfijnde details: elk element put uit verschillende werelden — van de luchtvaart tot de architectuur, digitale technologie en hightechvoorwerpen — en vormt zo een unieke, technologische en uitgesproken eigentijdse uitstraling.'

Wat wij hier zien is een huilend stadskarretje met proporties die alles behalve uniek zijn. Mocht je het huilen gemist hebben: als je naar het vooraanzicht van de koortsmobiel kijkt, dan lijkt het net alsof er in de koplampen en de lichtstreep eronder wat tranen verzamelen die over de wangen, in dit geval de voorbumper, druppelen. DS ziet dat toch anders: 'met de kenmerkende verticale Y-vormige vormgeving voegt de lichtpresentatie een technologische, bijna hypnotiserende dimensie toe.'













Koortspraat met een goed onderliggend idee

Enfin, voordat we nog verder gaan met de koortspraat van DS, moeten we zeggen dat, op het vooraanzicht na, het een best leuke auto is geworden. Oo het onderliggende idee van wat de F3VER nu eigenlijk moet communiceren is best interessant. Het idee is namelijk dat DS hiermee aantoont dat het ook mogelijk is om met minder toch iets speciaals te maken. Oftewel, het moet laten zien dat het minimaliseren van het aantal onderdelen, het zo licht mogelijk uitvoeren van een auto en deze zo aerodynamisch mogelijk maken niet hoeven te leiden tot een karige auto. In tegenstelling zelfs, want DS denkt dat deze filosofie juist heel goed past bij de perceptie van een hogere waarde van de auto.

Als je wat beter naar de auto kijkt, dan zie je dat de versimpeling overal in terugkomt. Zo bestaan bijvoorbeeld de bumpers uit één geheel en vind je geen extraatjes op de carrosserie. Er zijn geen plastic elementen op de auto geplakt, waardoor het silhouet van de auto niet alleen strak, maar ook verfijnd moet ogen.











DS maakt vooral werk van de filosofie achter de F3VER, want het heeft nu al de volgende generatie digitale tools binnen de automaker uitgedeeld. Hiermee kunnen technici en designers relatief eenvoudig de ideeën die de conceptcar communiceert ook daadwerkelijk in toekomstige auto's van het merk toepassen. En ja, ook daar hoort de tussenkomst van AI bij. Maar, zo zegt DS, de technologie mag nooit een vervanging zijn van creativiteit. Het verruimt enkel de mogelijkheden voor onderzoek en versnelt het ontwerpproces.

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