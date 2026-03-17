DS N°7 is een N°8 maar dan optioneel met een verbrandingsmotor

De volgende nieuwe DS maakt zijn opwachting.

DS Automobiles is druk bezig met zich los te rukken van Citroën en helemaal op eigen benen te staan. Het merk moet aanvoelen als Bentley of Rolls-Royce, maar dan voor een fractie van de prijs. Het volgende wapenfeit is de SUV die door het leven gaat als DS N°7, wat je uitspreekt als ‘dee-es numero wiet’. Haha, wiet.

Volgens het merk is dit het eerste model sinds de oprichting in juni 2014 dat wordt vernieuwd. Niet per se iets om over op te scheppen denk ik, maar goed. De N°7 staat op het welbekende STLA Medium-platform. Daardoor is er de mogelijkheid om zowel een EV als hybride versie uit te brengen.

De gelijkenissen met zijn 8-broer zijn onmiskenbaar. Beide auto’s volgen de designtaal die is ontstaan bij een oude conceptauto. Qua afmetingen is deze 7 net iets groter dan de vorige. De breedte van 1,90 meter en de hoogte van 1,63 meter blijven ongewijzigd, terwijl de lengte, die is toegenomen tot 4,66 meter, vergroot dankzij een grotere wielbasis.

Daar geniet je vervolgens binnen weer van. Net als de 8 moet ook deze auto een ultraluxe gevoel geven in de cabine. Je vindt er een 10-inch bestuurdersdisplay en een 16-inch middenscherm, maar de hoofdrolspeler blijft het kruisvormige stuur. Natuurlijk is de bekleding weer in allerlei kleurtjes te bestellen.

Specificaties

Anders dan bij de DS N°8 kiest het Franse merk er nu wel voor om die kans aan te grijpen. De EV-versies van de 7 komen dan ook één-op-”en over met de 8. r zijn meerdere vermogensniveaus beschikbaar, waaronder een versie met 230 pk en een actieradius van 543 kilometer, een krachtigere uitvoering met 245 pk en een indrukwekkende actieradius van 740 kilometer, en een topvariant met 350 pk die tot 679 kilometer ver kan rijden. Opladen van 20% naar 80% duurt 27 minuten (of 31 minuten bij de 73,7 kWh-batterij) wat ook vergelijkbaar met de grotere DS N°8.

De hybride beschikt over een 145 pk sterke aandrijflijn met een 1.2-liter benzinemotor, ondersteund door een elektromotor van 28 pk die in de zestraps versnellingsbak zit. Volgens de makers kan de DS ongeveer de helft van de tijd volledig elektrisch rijden. . Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt daardoor 5,4 liter per 100 kilometer volgens de WLTP (1 op 18,5).

Verder is de 7 uitgerust met een dempingssysteem dat is gekoppeld aan een camera boven de voorruit. Hiermee wordt de weg geanalyseerd en stuurt de informatie door naar een computer die elke schokdemper afzonderlijk aanpast.

Prijzen?

Een Nederlands prijskaartje hangt DS later pas aan de °7. Fransen kunnen vanaf vandaag wel al de DS bestellen, zij het alleen in de elektrische E-Tense 230 pk-versie. Dit model kost in Frankrijk 64.200 euro. De rest van het DS N°7-gamma wordt in een later stadium bekendgemaakt.

De DS N°7 is Made in Europe

DS Automobiles is trots op het productieproces van deze auto. De 97,2 kWh Long Range-accu wordt bijvoorbeeld geproduceerd in Noord-Frankrijk, , terwijl de elektromotoren in Oost-Frankrijk worden gefabriceerd. De eindmontage vindt plaats in Italië, op de locatie in Melfi.