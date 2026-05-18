Dit is de Nederlandse prijs van de DS No7!

Een paar maanden terug maakten we kennis met de DS N°7 . Op veel vlakken lijkt de SUV op zijn grote broer, de 8. Het verschil zit hem in de mogelijkheid tot een hybride aandrijflijn. Vandaag is er weer nieuws over de nummero 7: we hebben een Nederlandse prijs!

Technisch rust de D-segment SUV op de modulaire STLA Medium-basis van Stellantis. Vandaar dat er zowel een volledig elektrische E-TENSE als een mild hybride HYBRID is. De basis EV heeft 230 pk en een actieradius van 543 kilometer. Er is ook een EV met 245 pk en 740 kilometer range en bovenaan het gamma een variant met 350 pk en 679 kilometer rijbereik. Het opladen van 20% naar 80% vergt 27 minuten aan de snellader (of 31 minuten bij de specifieke 73,7 kWh-batterijvariant). De hybride doet het trouwens altijd met 145 pk.









Vanbinnen is er ongeveer hetzelfde interieur als de 8. Je krijgt dus ook hier een ietwat vreemd stuur en een luxe ogende cabine. Je vindt er een 10-inch bestuurdersdisplay en een 16-inch middenscherm.

Nederlandse prijzen van de DS No7

Laten we met de volledig elektrische versies beginnen. De prijzen beginnen behoorlijk schappelijk met 47.000 euro. Een stap omhoog voor de uitvoering met 245 pk en de grootste actieradius gaat voor tenminste 50.700 euro. De grootste sprong maak je bovenaan het aanbod. De DS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE 350 PK gaat voor minimaal 68.900 euro in Nederland.

Dan de hybride. Daarvan is het instapmodel een fractie goedkoper dan de elektrische basisversie. De DS N°7 HYBRID 145 gaat in Nederland voor tenminste 46.600 euro. Pak je de dikste uitvoering van de mild-hybride DS? Dan moet je minimaal 58.100 euro overmaken. Best forse sprongen voor dit segment als je het mij vraagt.

Concurrentie

DS No7 E-Tense

Tesla Model Y RWD (299 pk, 534 km range): 40.990 euro

DS N°7 E-TENSE FWD 230 PK (230 pk, 543 km range): 47.000 euro

Volvo EX40 Plus Single Motor Extended Range (252 pk, 575 km range): 48.995 euro

DS N°7 E-TENSE FWD LONG RANGE 245 PK (245 pk, 739 km range): 50.700 euro

Tesla Model Y Premium Long Range AWD (450 pk, 600 km range): 54.990 euro

DS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE 350 PK (350 PK, 679 km range): 68.900 euro

BMW iX3 50 xDrive (469 pk, 805 km range): 74.579 euro

DS No7 Hybrid

Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure (145 pk): 42.090 euro

Mazda CX-5 E-Skyactiv G 141 M Hybrid (141 pk): 45.990 euro

DS N°7 HYBRID 145 (145 pk): 46.600 euro

Volkswagen Tiguan 1.5 eTSI (131 pk): 47.990 euro

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI HEV (238 pk): 49.495 euro

Als je de lijstjes hierboven bekijkt, heeft DS het nog helemaal niet slecht bekeken. Met de specificaties zit het wel snor en ook de prijzen komen prima overeen met andere modellen in het segment. Zelfs de duurdere versies zijn geen gekke keuzes. Nu nog potentiële klanten laten vallen voor het opvallende interieur en de No7 kan zomaar eens prima in de smaak vallen in Nederland.