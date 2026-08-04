Duidelijkheid! Porsche 718 komt definitief als EV, aldus CEO die meer aankondigt

Na wat wikken en wegen is de kogel eindelijk door de kerk in Stuttgart. Porsche gaat een nieuwe EV op de markt brengen, gaat niet in de modellen snijden en houdt de Taycan dus voorlopig nog in het aanbod, terwijl die niet heel goed verkoopt.

We hebben het allemaal voorbij zien komen als het gaat over de komst van de volgende Porsche 718. Eerst zou het een volledig elektrische variant worden, vervolgens toch niet, want dan zou niemand hem kopen. Het hele idee van de auto ging daarop op de schop en er zou een hybride van gemaakt worden, maar dat kon eigenlijk ook niet want dan kon het platform niet meer met Audi gedeeld worden. Vervolgens waren er financiële hobbels en ellende en leek het hele idee van een nieuwe 718 op de lange baan geschoven te zijn. Toen besloot Audi op het platform een EV te gaan maken en blijkbaar is daardoor nu ook Porsche overstag. Tenminste, als we nieuwe CEO Michael Leiters van Porsche op z'n blauwe ogen geloven.

718 'wordt een fantastische auto'

In een interview met de Frankfurter Algemeine vertelt Leiters dat ze er in Stuttgart eindelijk uit zijn: er komt een elektrische Porsche 718. Al klinkt het een beetje alsof hij er meer komt om de verliezen in te dekken, dan het model echt een goed idee is. "Ik bekijk elk project in eerste instantie uitsluitend vanuit het perspectief van Porsche: Is het economisch zinvol of niet? Pas daarna spelen potentiële synergieën binnen de groep een rol. Met de elektrische 718 zijn we tot de conclusie gekomen dat we het model – gaan bouwen omdat het de beste economische oplossing is en een fantastische auto wordt", verklaart Leiters tegenover de Duitse krant.

Vanzelfsprekend komt hierbij ook de vraag naar boven hoe het dan verder gaat met andere elektrische modellen. Er is wel eens gesproken over 'modelreiniging'. Zeker nu Porsche het financieel zwaar heeft, zou het logisch zijn om met name nog eens over het bestaansrecht van de Taycan na te kunnen denken. De auto weet helaas niet heel goede verkoopcijfers neer te zetten.

"Modelreiniging betekent niet noodzakelijkerwijs het stopzetten van hele modelseries. Vaak gaat het ook om het elimineren van variaties. We zijn al begonnen. Bij Taycan zullen we het aantal modellen verder verminderen, waardoor de complexiteit wordt verminderd", legt de topman uit. "We zijn niet van plan om de Taycan op korte termijn stop te zetten. We hebben veel in het model geïnvesteerd en willen observeren hoe de vraag zich ontwikkelt."

Er is nog ruimte voor een grotere EV

En als we het dan toch over extreem dure EV's hebben, dan is er een algemene aanname dat deze niet bepaald gretig aftrek vinden. In de hogere prijsregionen zouden mensen toch vooral sturen naar grotere motorblokken en beleving. Toch denk Leiters dat het iets anders zit, zeker in het geval van ruim meer dan een ton kostende Cayenne: "De belangrijkste markt voor elektrische cayenne is Europa. Wij zijn zeer tevreden over de ontvangen bestellingen", zegt hij.

Leiters denkt zelfs dat er nog ruimte is voor een grotere, duurdere EV die misschien ook geen EV hoeft te worden. "We moeten het plan uitvoeren om ook een SUV boven de Cayenne in het programma op te nemen, dan zijn de Verenigde Staten zeker de belangrijkste markt voor dit model. Het straatbeeld is daar steeds veranderd, en er zijn beduidend grotere voertuigen dan de Cayenne. Amerikaanse klanten willen grotere auto's – voor ons de kans om iets typisch Porsche te bieden."

Kortom, we krijgen niet alleen een kleinere EV, maar ook de grootste die Porsche ooit gemaakt heeft. Twee uitersten waarvan we eerst dachten dat er geen ruimte voor in de markt was, maar waar Leiters toch kansen ziet. Of dat ook zo gaat zijn, gaan we zien. Vooralsnog heeft de sportwagenbouwer de weg uit het diepe financiële dal gevonden en begint het langzaam aan de lange klim der herstel.

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