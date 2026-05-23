Duits onderzoek: zo hou je de cabine van je auto het beste koel

De cabriodakjes komen naar beneden deze dagen, want man; wat een lekker weer! Het nadeel: je geparkeerde auto pikt ook een boel hitte en laat die niet zomaar los. Wat kun je het beste doen om zo’n heet interieur te voorkomen? De Duitse automobilistenclub ADAC nam de proef op de som en testte verschillende zonweringshulpmiddelen.

Om erachter te komen welke accessoires hun geld waard zijn, parkeerde de onderzoekers zeven identieke Dacia Dusters in de brandende zon. Zonder enige bescherming liep de binnentemperatuur na een half uurtje al op naar de 50 graden en na anderhalf uur zelfs naar de 59 graden Celsius! De resultaten van de geteste hulpmiddelen laten een duidelijk verschil zien tussen wat werkt en wat niet.

De winnaar: De 'halve garage'

De beste manier om hitte buiten te houden, noemt ADAC de ‘’halve garage’’. Dit is een afdekzeil dat alle autoruiten bedekt. In de Duster met zo’n zeil bleef de temperatuur steken op 43 graden Celsius. Nog steeds niet koud, maar wel 10 graden verschil met de onbeschermde Dacia.

Op de tweede plek eindigt het reflecterende zeiltje op de voorruit dat je ook in de winter gebruikt. Met de glimmende kant naar buiten bovenop de voorruit, worden de zonnestralen weerkaatst. Het resultaat? 45 graden Celsius in de cabine in plaats van 53.

Wat werkt niet of minder?

Deze zonwerende folie aan de binnenkant leggen, werkt dan weer minder. Met dit zeiltje in het interieur tegen de voorruit aan werd het 49 graden Celsius in de Dacia. Hetzelfde geldt voor donkere raamfolie. Getinte ramen verlagen de temperatuur in het interieur slechts met twee graden.

Wat kun je nog meer doen?

De ADAC waarschuwt ook nog voor de oppervlaktetemperaturen in de auto. Dit zijn de warmtes van de plekken die je aanraakt, zoals de stoelen en het stuur. ‘’Zonder enige voorzorgsmaatregelen bereikten het stuurwiel en het dashboard in het ADAC-onderzoek temperaturen van meer dan 70 graden Celsius’’, schrijven de wetenschappers. Wat je ertegen kunt doen? Het dashboard en stuur bij hoge buitentemperaturen afdekken. Dit kan al met een simpele handdoek. ADAC zegt namelijk: ‘’Elk zonwerend accessoire verlaagt de oppervlaktetemperatuur effectief, waardoor met name het stuurwiel tot wel 26 graden koeler blijft.’’

Bron: ADAC