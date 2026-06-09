Hoe de EU de regels buigt om goedkope Chinese EV’s buiten de deur te houden

Als je dacht dat je de topografielessen op school begreep, dan heeft Brussel een leuke verrassing voor je. In de paniekerige strijd tegen de vloedgolf aan goedkope Chinese EV's overweegt de Europese Unie namelijk een administratieve truc. Auto’s van merken als Honda, Kia en Hyundai worden straks bestempeld als 'Made in EU', zodat ze mee kunnen profiteren van Europese belastingvoordelen.

Het 'Made in Europe'-plan ligt al een tijdje op tafel en is bedoeld om Europese bedrijven te beschermen tegen goedkope import van buitenaf. Over de precieze invulling van die regels wordt nog vergaderd door de Europese lidstaten. Het nieuwe plan is om auto’s uit het Verenigd Koninkrijk, maar ook Japan en Zuid-Korea de ‘Made in EU’-status geven.

Volgens de Duitse krant Handelsblatt krijgen de drie landen, het label ‘’vertrouwde partners’’. Met de Made in EU-sticker kunnen merken als Honda, Nissan, Hyundai en Kia straks ook meegenieten van de M1E-categorie die kleine EV’s goedkoper maakt .

Verdeeldheid over het partnerplan

Volgens sommige politici moeten de partijen wel samenwerking. De auto-industrie is inmiddels zo wereldwijd verweven dat een 'harde' grens trekken simpelweg onmogelijk is. Europese autofabrikanten, Britse assemblagefabrieken, Japanse technologie en Zuid-Koreaanse batterijgiganten hebben elkaar nodig om overeind te blijven. Een strikte 'Made in Europe'-lijn zou de Europese industrie dus vooral in de eigen voet schieten, vinden de commissarissen.

Niet alle EU-beleidsmakers denken er zo over. Frankrijk is bijvoorbeeld tegen. De Fransen willen een bescherming voor de echte EU-landen en hun bedrijven. Alleen auto's die écht binnen de EU-grenzen van de band rollen, verdienen bescherming. Duitsland bekijkt het dan weer van de andere kant en wil wel in zee gaan met het VK, Japan en Zuid-Korea. De Duitsers vrezen harde vergeldingsmaatregelen uit China en dus moeten de landen zich verenigen.

Wat vind jij van deze bureaucratische truc? Is het slim om de krachten te bundelen tegen China, of verliest het 'Made in Europe'-label hiermee volledig zijn waarde?