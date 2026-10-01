Duitse benzinekorting is ingegaan: zoveel goedkoper is tanken in Duitsland

Het is wachten op het moment dat de Nederlandse tankstations aan de grens omvallen. Nadat eerder deze week in België tanken nog voordeliger werd, is vandaag Duitsland aan de beurt.

Zoals je al op Autoblog.nl kon lezen, grijpt de Duitse overheid weer in om de brandstofprijzen te verlagen. Wederom gebeurt dit via het verlagen van de energiebelasting. Die gaat met 14 cent omlaag. Ook de btw gaat mee omlaag waardoor benzine vanaf vandaag 0,17 euro goedkoper is dan gisteren. Je hoeft niet te haasten: de prijsverlaging duurt van 1 oktober tot en met het einde van 2026.

Het nieuwe prijsverschil met Nederland

Wie al in Duitsland tankte, weet hoeveel goedkoper de Duitse peut is ten opzichte van die in Nederland. Volgens Martin van Eijk, de voorzitter van belangenorganisatie Drive Nederland, zijn de gevolgen “groot’’. “Dan wordt het totale verschil 30 tot 40 cent. Dan gaan mensen omrijden’’, denkt hij. Op een volle tank van 50 liter kun je dus al 20 euro besparen.

Zoveel geld verliezen Nederlandse pomphouders

Aan dit leuke nieuws voor automobilisten die dichtbij de grens wonen, kleeft ook slecht nieuws. Slecht nieuws voor de tankstationhouders die vlakbij Duitsland liggen. Van Eijk: “‘Het is een klap in ons gezicht’, zei één van hen. ‘We dachten dat het de goede kant op ging en nu staan we lege handen’. En de overheid doet niets. De omvang van het omzetverlies is moeilijk in te schatten. DNB heeft gekeken naar de pintransactie bij buitenlandse tankstations. Daaruit bleek dat het om 3 miljard euro omzet per jaar gaat.” Oei.

Bron: Omroep Gelderland

Hoofdfoto ter illustratie: Het goedkoopste tankstation van Luxemburg

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