Oliemaatschappijen naaien consument wéér met Duitse benzinekorting

De consument betaalt zich scheel aan de pomp, overheden geven miljarden uit om maatregelen te nemen en wie wordt er intussen lachend rijk? De oliemaatschappijen. Dat blijkt weer sinds het invoeren van de benzinekorting in Duitsland.

Als je niet in het oosten van het land woont heb je het misschien gemist, maar in Duitsland is donderdag de benzine goedkoper geworden. De overheid heeft ingegrepen en de accijns met € 0,17 verlaagd. Dat komt dus bovenop het prijsverschil dat er al was met Nederland, dus tanktoeristen hebben nog meer reden om een ritje naar Duitsland te wagen.

Toch vallen de Duitse benzineprijzen een beetje tegen. De benzine blijkt helemaal niet € 0,17 goedkoper te zijn. De ADAC heeft onderzoek gedaan en wat blijkt? De benzineprijs is gemiddeld maar € 0,13 gedaald. Dit betekent dat de oliemaatschappijen dus een deel van de korting in hun zak hebben gestoken.

Ein Skandal

Deze accijnsverlaging kost de Duitse overheid € 2,5 miljard, dus er wordt dan ook verontwaardigd gereageerd vanuit de Duitse politiek. Hendrik Wüst, minister-president van Noordrijn-Westfalen, wint er geen doekjes om en noemt het “ein Skandal!”.

Nu is het geen geheim dat de oliemaatschappijen zich verrijken over de ruggen van de consumenten en schaamteloos misbruik maken van de ellende in het Midden-Oosten. Als er weer iets gebeurt is de benzineprijs in no-time gestegen, ook al is die goedkoop ingekocht. Maar als de situatie weer verbetert, duurt het opeens een stuk langer voordat de benzineprijs daarop reageert…

Via: Telegraaf

Foto: @mdemooistelettervanhetalfabet, via Autoblog Spots

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