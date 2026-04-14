Duitse branche wil méér dan tijdelijke korting aan de pomp

Goed nieuws: brandstof wordt (even) goedkoper in Duitsland. Slecht nieuws: volgens de Duitse autobranche stelt het eigenlijk maar weinig voor. Terwijl de politiek zichzelf een schouderklopje geeft, klinkt vanuit de sector vooral: leuk begin, maar dit gaat het probleem echt niet oplossen.

“Leuk begin, maar…”

We schreven gisteren al dat de Duitse overheid tijdelijk de accijns op brandstof verlaagt, maar volgens de belangenorganisatie ZDK is dat vooral een halve maatregel. ZDK-president Thomas Peckruhn laat er weinig twijfel over bestaan: dit is een stapje, maar lang niet genoeg.

De korting van zo’n 17 cent per liter is volgens hem te beperkt en vooral te tijdelijk om echt verschil te maken. Volgens ASP Autoservicepraxis, ziet de branche de maatregel vooral als symptoombestrijding. Oftewel: pleister op een wond die eigenlijk gehecht moet worden.

Tijd voor échte keuzes

Volgens de ZDK is dit juist hét perfecte moment om het groter aan te pakken. Geen tijdelijke kortingen, maar echte harde structurele hervormingen. Denk hierbij aan een permanente verlaging van de accijns op brandstof, bijvoorbeeld naar het Europese minimum.

Met de huidige accijnzen, grofweg 47 cent per liter diesel en 65 cent voor benzine, zou daar volgens de branche nog flink wat ruimte zitten. De boodschap lijkt in ieder geval duidelijk: als je echt iets wil veranderen, moet je verder kijken dan een korting voor twee maanden. Fair point.

CO2: probleem of oplossing?

En dan is er nog het CO2-verhaal, want ook daar zit het volgens de branche niet helemaal lekker. De CO2-prijs die tankstations moeten rekenen over de brandstof moet volgens de ZDK niet alleen een straf zijn, maar juist een stuurmiddel.

Met andere woorden: gebruik het om alternatieven aantrekkelijker te maken, in plaats van mobiliteit alleen maar duurder. Zo pleit de branche ervoor om klimaatneutrale brandstoffen, zoals biofuels en synthetische brandstoffen, vrij te stellen van deze CO2-heffingen. Anders blijven ze simpelweg te duur om echt door te breken.

Meer smaken dan alleen elektrisch

Wat de ZDK betreft moet het beleid sowieso technologieneutraal blijven. Dus niet alleen maar inzetten op elektrisch rijden, maar ook ruimte bieden aan de alternatieven. Een concreet voorbeeld: de introductie van E20-brandstof. Daarmee kan het aandeel CO2-arme brandstoffen omhoog zonder dat iedereen meteen een nieuwe auto hoeft te kopen.

Klinkt in principe allemaal logisch, maar het vraagt wel om keuzes waar de politiek niet altijd zin in heeft.

