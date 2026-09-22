Duitse compacte Auto van het Jaar is bijna vijf meter lang en weegt bijna 2.200 kg
De Duitsers zijn altijd al beroemd geweest om hun humor en onderstrepen dat maar eens met de Duitse compacte auto van het jaar: de Kia PV5.
Mocht het je ontgaan zijn, er bestaat een Duitse Auto van het Jaar. Gisteravond werden de prijzen uitgereikt aan de klassewinnaars, en daar zaten twee behoorlijke verrassingen bij. De prijs voor de beste compacte auto ging namelijk naar de Kia PV5, een busje van 4,69 lang waar je met vijf personen in kunt zitten plús je halve huisraad. De kofferruimte is namelijk 1.310 liter groot, groter dan die van iedere ‘normale’ personenauto.
Bij de Luxury Car of the Year was de verrassing minstens zo groot. De Mercedes-Benz S-Klasse kwam namelijk niet eens in de top drie voor. De derde plaats in die categorie was voor de Polestar 5, de tweede plaats voor de Lucid Gravity en de eerste plaats ging naar de XPeng X9. We kunnen ons voorstellen dat je die even moet opzoeken, maar aangezien we weten hoe het ding eruitziet: doe maar niet.
Wat is luxe?
Navraag leerde overigens dat de klassen minder merkwaardig zijn dan ze lijken. Het criterium voor de compacte klasse is niet het formaat, maar de prijs, die tussen de 25 en 40 duizend euro moet liggen. De luxeklasse bestaat uit auto’s van meer dan 70 duizend euro. Een beetje merkwaardig, maar je moet wat.
In totaal kwamen 109 verschillende auto’s in aanmerking voor de awards. Die werden beoordeeld door een uit 47 leden bestaande jury, die opvallend genoeg maar voor iets meer dan de helft uit Duitsland komt. Er zijn ook 22 juryleden uit andere leden, waaronder Engeland, Amerika, Italië en zelfs Nederland. Die laatste, dat ben ik. En hoewel de jury met één mond spreekt, denk ik dat niemand verbaasd is als ik zeg dat mijn eigen winnaars niet altijd de klassewinnaars zijn geworden…
GCOTY Awards 2027 - klassewinnaars
Exterior Design of the Year
Renault Twingo
Interior Design of the Year
BMW iX3
Powertrain of the Year
Porsche 911 Turbo S
Family Car of the Year
Skoda Peaq
GCOTY Value Award
Geely E2
Person of the Year
Klaus Zellmer
Budget Car of the Year
Volkswagen ID Polo
Compact Car of the Year
Kia PV5
Premium Car of the Year
Mercedes-Benz GLC
Luxury Car of the Year
XPeng X9
Performance Car of the Year
Hyundai Ioniq 6N
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