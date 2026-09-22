Duitse compacte Auto van het Jaar is bijna vijf meter lang en weegt bijna 2.200 kg

De Duitsers zijn altijd al beroemd geweest om hun humor en onderstrepen dat maar eens met de Duitse compacte auto van het jaar: de Kia PV5.

Mocht het je ontgaan zijn, er bestaat een Duitse Auto van het Jaar. Gisteravond werden de prijzen uitgereikt aan de klassewinnaars, en daar zaten twee behoorlijke verrassingen bij. De prijs voor de beste compacte auto ging namelijk naar de Kia PV5, een busje van 4,69 lang waar je met vijf personen in kunt zitten plús je halve huisraad. De kofferruimte is namelijk 1.310 liter groot, groter dan die van iedere ‘normale’ personenauto.

Bij de Luxury Car of the Year was de verrassing minstens zo groot. De Mercedes-Benz S-Klasse kwam namelijk niet eens in de top drie voor. De derde plaats in die categorie was voor de Polestar 5, de tweede plaats voor de Lucid Gravity en de eerste plaats ging naar de XPeng X9. We kunnen ons voorstellen dat je die even moet opzoeken, maar aangezien we weten hoe het ding eruitziet: doe maar niet.

Wat is luxe?

Navraag leerde overigens dat de klassen minder merkwaardig zijn dan ze lijken. Het criterium voor de compacte klasse is niet het formaat, maar de prijs, die tussen de 25 en 40 duizend euro moet liggen. De luxeklasse bestaat uit auto’s van meer dan 70 duizend euro. Een beetje merkwaardig, maar je moet wat.

In totaal kwamen 109 verschillende auto’s in aanmerking voor de awards. Die werden beoordeeld door een uit 47 leden bestaande jury, die opvallend genoeg maar voor iets meer dan de helft uit Duitsland komt. Er zijn ook 22 juryleden uit andere leden, waaronder Engeland, Amerika, Italië en zelfs Nederland. Die laatste, dat ben ik. En hoewel de jury met één mond spreekt, denk ik dat niemand verbaasd is als ik zeg dat mijn eigen winnaars niet altijd de klassewinnaars zijn geworden…

GCOTY Awards 2027 - klassewinnaars



Exterior Design of the Year Renault Twingo Interior Design of the Year BMW iX3 Powertrain of the Year Porsche 911 Turbo S Family Car of the Year Skoda Peaq GCOTY Value Award Geely E2 Person of the Year Klaus Zellmer Budget Car of the Year Volkswagen ID Polo Compact Car of the Year Kia PV5 Premium Car of the Year Mercedes-Benz GLC Luxury Car of the Year XPeng X9 Performance Car of the Year Hyundai Ioniq 6N

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