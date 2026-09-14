Neppe motorgeluiden in EV's kunnen binnenkort verboden zijn in de EU

Autofabrikanten springen gretig op de neppe onderdelen in EV’s. Of het nu om versnellingsbakken of motorgeluiden gaat: de herinneringen aan de ouderwetse verbrandingsmotor blijven levend. Als het aan de Duitse politiek ligt, komt daar heel snel een einde aan.

De regeringscoalitie in de deelstaat Hamburg bereidt een officieel initiatief voor in de Bondsraad (Bundesrat) om “kunstmatig motorgeluid bij elektrische auto’s’’ aan banden te leggen. Politici hekelen het feit dat de opkomst van de EV stilletjes tot een nieuw fenomeen leidt: 'EV-posing'. Dit is het pochen met je elektrische auto, waarbij bestuurders met nep-geluiden aandacht op zoeken.

Om specifiek te zijn: Hamburg wil dat de Duitse overheid een landelijk verbod instelt op alle neppe motorgeluiden die géén direct veiligheidsdoel dienen. Het verplichte AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) bij lage snelheden blijft dus gewoon bestaan, maar het artificieel laten 'brullen' van een EV moet illegaal worden.

Europees verbod?

Als het Hamburgse initiatief goedkeuring vindt in Berlijn kunnen wij er in Nederland ook mee te maken krijgen. Een exclusief verbod in Duitsland kan namelijk niet. Dit soort regelgeving valt onder de registratiewet en die is in de EU geregeld via de Unie en niet landelijk. De enige manier om dit er doorheen te krijgen, is dus via een Europees verbod.

Het wil overigens niet zeggen dat de neppe plofmotoren daarmee voorgoed verleden tijd zijn. In de cabine immers zoveel nep-V8-geluid afspelen als je wilt, als de buitenwereld maar met rust wordt gelaten. Nu vraag ik me af: zou je zo’n verbod op EV-nepgeluiden zien zitten of niet? Verklaar je ook gerust nader in de reacties hieronder.

Foto: Mercedes-AMG GT 4-Door