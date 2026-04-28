Duitse maatregel voor lagere brandstofprijzen flopt als een malle!

Is het dan toch een 1-aprilgrap van de Duitse overheid? Op de dag van de flauwe gebbetjes ging een nieuwe regel voor Duitse pomphouders in. Per dag mogen ze nog maar één keer de prijzen verhogen. Verlagen mag zo vaak als je wilt. Dit noemen ze het Oostenrijks model. Zo, dat zal de prijs wel wat drukken, was de gedachte. De waarheid blijkt precies het tegenovergestelde.

Dit blijkt uit onderzoek van de ADAC . In de studie kijken de economen naar de Duitse brandstofprijzen in de eerste tweeënhalve week van april 2026 bij meer dan 14.000 tankstations.

‘’Een vergelijking van de olieprijs en de euro-dollarwisselkoers in maart onder het vorige, vrij vast te stellen prijssysteem met april onder het nu geldende Oostenrijkse model laat zien dat het algehele prijsniveau aanzienlijk hoger ligt’’, schrijft de ADAC.

Tank niet na het middaguur!

We waarschuwden je al eerder dat je goed moet timen wanneer je gaat tanken in Duitsland . Uit het onderzoek blijkt hoeveel invloed je timing heeft. Rond 12:00 uur stijgt de prijs van een liter benzine (E10) bijvoorbeeld gemiddeld met ongeveer negen cent per liter, en diesel zelfs met 10,5 cent. De prijzen dalen vervolgens geleidelijk tot de vroege avond. Ze blijven relatief stabiel rond het daggemiddelde tot de volgende ochtend.

Wanneer moet je dan wel tanken? ‘’Vanaf 6 uur 's ochtends is het mogelijk om te tanken voor een lagere prijs dan het daggemiddelde, en rond 10 uur 's ochtends ligt de prijs ongeveer twee cent onder het daggemiddelde. Vlak voor het middaguur, wanneer de prijzen 2,7 cent onder het gemiddelde liggen, is het tanken het goedkoopst. Rond het middaguur begint de dagelijkse prijsstijging weer’’, zien de onderzoekers. Da's dus het lullige: nèt voor de prijsstijging zijn de tarieven het goedkoopst. Begin je net te laat met tanken, dan betaal je het duurste tarief van die dag.

Misschien moet ik ook maar even hand in eigen boezem stoppen. Wij hebben de Nederlandse overheid meermaals gesmeekt om maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen. De reactie was telkens: we kijken het nog even aan. Achteraf kun je zeggen dat Jetten en co er goed aan gedaan hebben om dit voorbeeld uit het buitenland niet over te nemen. Van de andere kant: wanneer gaan we nu eindelijk wel iets doen aan de bizarre prijzen aan de pomp die meer gevolgen hebben dan enkel want meer Nederlanders die in het buitenland gaan tanken.