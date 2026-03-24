Politie en milieugroep wilen overal (lagere) maximumsnelheid in Duitsland

Het mag duidelijk zijn: instanties die opkomen voor het milieu willen geen snelheidlimietloze Autobahn meer. De discussie loopt al jaren, maar nog altijd mag je zo hard als je kunt op bepaalde plekken in Duitsland. Nu start er een nieuw offensief tegen de Autobahn dat ook meteen de rest van de leuke wegen in Duitsland wil lamleggen.

De actie komt uit de koker van de Deutschen Umwelthilfe, de Duitse Vereniging voor Milieuhulp, DUH . Zij hebben naar eigen zeggen ‘’een brede coalitie van maatschappelijke organisaties’’ achter zich die snel verandering willen zien in de maximumsnelheden in het Duitse verkeer.

De eisen

Komende donderdag komen de Duitse ministers van transport bij elkaar. De DUH wil dat er dan wordt gepleit voor een verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg naar 100 km/u, maar ook een lagere max buiten de bebouwde kom. Die is in veel delen van Duitsland nu 100 km/u. Als het aan de milieugroep ligt, gaat het tempo naar 80 km/u, net zoals hier in Nederland. Tevens eist de groepering, de coalitie de invoering van een maximumsnelheid op snelwegen en meer 30 km/u-zones in stedelijke gebieden.

De argumentatie luidt: ‘’Deze maatregelen zijn vrijwel kosteloos, kunnen direct worden ingevoerd en zouden jaarlijks honderden verkeersdoden en duizenden ernstig gewonden voorkomen. Ze zouden ook tot 11,7 miljoen ton CO2 per jaar besparen en de afhankelijkheid van olie-import verminderen.’’

Federaal voorzitter van de Duitse politiebond, Jochen Kopelke, zet de eis kracht bij maar gaat alleen in op de tragere snelheid op B-wegen: ‘’Uit ongevallenstatistieken blijkt dat de meeste dodelijke ongevallen plaatsvinden op plattelandswegen. We moeten ons intensief inzetten voor plattelandswegen om weggebruikers te beschermen en de snelheid te verlagen.’’

Klopt dit allemaal wel?

Ik zal niet tegen de Duitse Polizei ingaan op het gebied van ongevallenstatistieken. Die cijfers geloof ik wel. Waar bij mij de schoen wringt, is de uitspraak van de ‘’vrijwel kosteloze’’ ingreep. Weet je nog dat wij hier in 2011 een hogere maximumsnelheid van 130 km/u kregen? Dat geintje kostte alles bij elkaar (onderzoek, verkeersborden, plaatsing etc.) 41 miljoen euro! Om vervolgens in 2020 weer terug te gaan naar maximaal 100 km/u en ‘s avonds op sommige delen 120 km/u.

Stel je voor wat zoiets gaat kosten in een land dat ruim acht keer zo groot is als Nederland en niet alleen de borden langs de snelwegen, maar ook de B-wegen én de bebouwde kom moet vervangen. Dan heb je het denk ik niet over een ‘’vrijwel kosteloze’’ ingreep.

