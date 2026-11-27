De Duitse topeconoom en voorzitter van het Kiel Instituut voor de Wereldeconomie, Moritz Schularick, die onder meerdere prijzen heeft gewonnen voor onderzoek naar financiële crises, heeft naar eigen zeggen dé oplossing voor de aanhoudende malaise bij Volkswagen: zet het hele zwikkie in de verkoop voor China.

"Als we een bepaald bedrijf in Wolfsburg aan de Chinezen zouden verkopen terwijl we nog iets voor hen krijgen, is dat geen slecht idee", stelde Schularick voor tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Dat klinkt natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Daarnaast is het ook maar de vraag wat Duitsland met een eenvoudige verkoop opschiet. Een bak met geld waar het nog een paar jaar van kan leven voordat de volgende financiële crisis bij een andere tak van industrie zich aandient, omdat de Chinezen deze op de korrel hebben genomen?

Verkopen is goed, maar...

Gelukkig gaat Schularick ook niet zo kort door de bocht. Bij een verkoop van een van de belangrijkste merken van Duitsland zou namelijk verplicht moeten worden dat de productie op Duits grondgebied moet blijven plaatsvinden. De Chinezen kopen dus niet alleen de naam, maar ook de productiecapaciteit. Hoe ze die vervolgens inzetten, is aan hen. Waar het volgens de econoom dan ook om draait is niet wie Volkswagen bezit, maar dat de werkgelegenheid en productie gewoon door blijven draaien.

Schularick is niet de eerste die met het idee komt om de hele Europese industrie aan China te verpatsen. CEO Francisco Riberas van Gestampt (een van de grootste onderdelen leveranciers van Europa) legde namelijk twee maanden geleden ook al ruwweg hetzelfde idee voor. Hij bracht het iets minder hard. Volgens hem zou de EU namelijk de komst van de Chinezen moeten omarmen, op welke manier dan ook. "Uiteindelijk is het niet belangrijk wie de auto maakt. Het gaat erom dat de auto hier gemaakt wordt en dat er daardoor banen blijven", stelde hij destijds.

China mag komen, maar op één voorwaarde

Dat gaat de Duitser dan weer een stapje te ver. In zijn betoog roept hij Europese beleidsmakers namelijk ook op om de lokale auto-industrie beter te beschermen tegen de invasie van China. Europa moet daarbij wel toestaan dat China in Europa auto's verkoopt, maar moet hiervoor wel de productie naar ons continent halen. Het is precies dezelfde manier waarop China jaren geleden Europese autofabrikanten toegang verschafte tot de eigen markt. Volkswagen mocht bijvoorbeeld alleen in China auto's gaan verkopen als het daarvoor ging samenwerken met een Chinese partij en daarbij gezamelijk productie ging draaien en kennis ging delen. Die samenwerkingen zijn er tot op de dag van vandaag nog steeds.