Duitse Autobahn onder vuur: wetsvoorstel ingediend voor snelheidslimiet

Een onderzoekje onder wat Duitsers toonde al aan dat er steun is voor een tijdelijke maximumsnelheid op de Autobahn, zolang de brandstofprijzen hoog blijven . Het is voor de Duitse politieke partij Die Grünen (De Groenen) genoeg reden om een nieuwe wet voor te stellen.

Volgens de politieke partij is het mooi geweest: de overheid moet nu handelen en een maximumsnelheid invoeren op alle Duitse snelwegen. "Het vermindert direct het brandstofverbruik , het kost de staat niets, het bespaart geld aan de pomp en het verhoogt de veiligheid op onze wegen", aldus fractievoorzitter Julia Verlinden.

In het wetsvoorstel staat dat de huidige limietloze stukken, een maximumsnelheid van 130 km/u moeten krijgen. Door het voorstel moeten de partijen erover gaan stemmen. In de plannen van de coalitie (CDU, CSU en SPD) staan geen plannen om de Autobahn (tijdelijk) af te schaffen.

De groene partij krijgt bijval

Gezien de regerende partijen tegen zijn, lijkt dit voorstel een stille dood te sterven toch? Nou, misschien niet. Die Grünen worden namelijk gesteund door de Duitse Federatie voor Milieu en Natuurbehoud, genaamd BUND.

Jens Hilgenberg is de mobiliteitsexpert van de BUND en hij stelt: "De argumenten voor een algemene snelheidslimiet op snelwegen zijn overweldigend en maken kritiek daarop steeds meer losgezongen van de werkelijkheid." De argumenten zijn dus een lager brandstofverbruik, maar natuurlijk ook de veiligheid en het gemak waarmee het in te voeren is en de steun van de Duitse burgers.

Niet helemaal de waarheid

Heel leuk, die plannen en voorstellen, maar het berust nog een beetje op gevoel. Hoeveel brandstof bespaar je bijvoorbeeld door de maximumsnelheid op 130 te zetten in plaats van geen limiet? Een eerder onderzoek toonde al aan dat de meeste Duitsers niet standaard met 200+ over de snelwegen vlammen . Sterker nog, de gemiddelde snelheid is er nu 113,5 km/u. 83 procent van de weggebruikers rijdt er langzamer dan 130 km/u. Ongeveer tien procent rijdt een snelheid tussen de 130 en 140 km/u en zo’n 1 procent rijdt harder dan 160 km/u. Kortom, 90 procent van het verkeer gaat er niet trager van rijden en dus brandstof besparen.

Het Duitse federale milieuagentschap UBA denkt er anders over. De UBA berekende hoeveel CO2 je zou besparen met 130 km/u op de snelweg en 80 km/u op B-wegen. Het resultaat: 3,8 miljoen ton minder CO2. Een snelheidslimiet van 100 km/u op snelwegen en 80 km/u op landwegen zou de besparing verhogen tot 8,1 procent, aldus de groene rekenmachine. Dus ja