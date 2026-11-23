Duitsland voert per 1 januari 2027 een prijsplafond voor benzine en diesel in. Dit doet de overheid daar om automobilisten te beschermen tegen extreme prijsschommelingen aan de pomp. Een groot deel van tankstations hoeft zich niet te houden aan het prijsplafond.

Hoe werkt een maximale benzineprijs?

Het gaat in Duitsland al een tijdje over aan maximale prijs voor benzine en diesel. Het idee is uit Oostenrijk over komen waaien. Het houdt in dat de overheid een bovengrens vaststelt voor wat een liter benzine of diesel maximaal mag kosten. Deze maximumprijs wordt per liter berekend op basis van drie onderdelen: de hoogste groothandelsprijs van de elf Duitse raffinaderijen (dus nadrukkelijk niet het gemiddelde), een vaste marge voor de pomphouder om kosten voor personeel, pacht en energie te dekken, en de btw.

De aanleiding voor de Duitse variant is het aflopen van de huidige accijnsverlaging. Om te voorkomen dat de prijzen aan de pomp per 1 januari direct door het dak schieten, spraken de regeringscoalitie van CDU, CSU en SPD en de deelstaten af om op nieuwjaarsdag het prijsplafond te activeren. Het wetsvoorstel van minister van Economische Zaken Katherina Reiche moet op 2 december officieel door het Duitse kabinet worden afgehamerd.

De grote uitzondering

De reguliere tankstations en Autohöfe (de grote tank- en rustplaatsen vlak naast de afrit van de snelweg) zijn komend jaar aan de maximumprijs gebonden. Tankstations aan de snelweg hoeven dat niet en mogen gewoon hun eigen tarieven bepalen. In het wetsvoorstel van Reiche worden snelwegtankstations namelijk uitgezonderd van de maximumprijs. Volgens het ministerie hebben deze stations aanzienlijk hogere bedrijfskosten dan een normale pomp in een dorp of stad, onder meer door hogere huurbedragen en de verplichting om 24 uur per dag open te zijn.

Ga je volgend jaar dus naar Duitsland en wil je er wat goedkope benzine en diesel in je auto gooien? Dan heb je bij een tankstation buiten de Autobahn een grotere kans op wat extra voordeel dan direct aan de snelweg. Dat had je natuurlijk al, maar vanaf 2027 zal het verschil nog groter zijn. Ik vraag me af of door deze regeling er straks niet nog meer brandstofklanten besluiten om even van de Duitse snelweg af te gaan voor wat goedkopere peut.

Verschillende maximale prijzen door het hele land

Naast de uitzondering voor snelwegpompen bevat het plan nog een paar opvallende regels. Zo krijgen de zestien Duitse deelstaten de ruimte om zelf af te wijken van de landelijke maximumprijs, omdat de kosten voor inkoop en transport per regio verschillen. Daarmee ontstaat binnen Duitsland zelf straks mogelijk een nieuw soort tanktoerisme langs de grenzen tussen verschillende deelstaten. Hopelijk vallen de prijzen in het grensgebied met Nederland mee.

Foto: 4x 991 GT3 (RS) gespot door nathan_verhoeven

Bron: Handelsblatt