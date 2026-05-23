Rechter oordeelt: klopt de actieradius van je EV-occasion niet? Geld terug!

Heb jij weleens de opgegeven WLTP-actieradius van je EV gehaald? Het zou knap zijn als dat zo is, doorgaans met normaal gebruik haal je 3/5 van de oorspronkelijke actieradius. Loopt het de spuigaten uit en voel je je belazerd door het verschil met papierkilometers en de praktijk? Dan kan je een gokje wagen en naar de rechter stappen om de verkoopovereenkomst te laten ontbinden.

Duitsers maken geen grappen

Een Duitser besloot die gok te wagen, zo blijkt uit documenten. Hij kocht een Peugeot e-2008 GT Pack Elektro, maar kwam er na de eerste ritjes al snel achter dat de auto de opgegeven WLTP-range van 332 tot 341 kilometer helemaal niet haalbaar was. Sterker nog, de auto gaf het al na 160 kilometer op, terwijl de accu volledig afgetopt was. Dat zorgde natuurlijk voor de nodige irritatie, waardoor de man naar de rechter stapte. En met succes! De rechter in het Duitse Wuppertal oordeelde dat de koper recht heeft op het laten ontbinden van het verkoopcontract na aankoop.

Als je nu denkt: ‘Ik rij met mijn EV ook maar de helft van de opgegeven WLTP-range, ik wil mijn geld ook terug!", is dat nog niet zo eenvoudig. De verkoopvoorwaarden moeten overeenkomen met wat de verkoper heeft voorgesteld. Wanneer dit niet het geval is, moet je als koper eerst vragen aan de verkoper om een vervanging of kosteloze herstelling. Dus in het bovenstaande geval, een vervangende auto die wel aan de opgegeven actieradius voldoet. Als dat niet lukt, kan er overgegaan worden naar juridische stappen.

WLTP kan je niks mee

Het onderliggende probleem hierbij is niet zo zeer het niet halen van de WLTP-range, maar het feit dat deze waarde sowieso in de praktijk onhaalbaar blijkt. Gelukkig worden de verschillen tussen de WLTP-waardes en de praktijk steeds kleiner, omdat de testmethode strenger is geworden. Helaas blijven autofabrikanten ‘sjoemelen’ met de test, zo vindt de test vaak plaats in een laboratorium en zijn wordt er gemeten met hele korte ritten met 23 graden Celsius. De ideale temperatuur voor EV’s.

Ook zoeken fabrikanten naar de optimale aerodynamica en bandenspanning om zo het theoretische verbruik zo laag mogelijk te krijgen. Wat zich dus in geen situatie verhoudt met de praktijk.

Dat de rechter in het voordeel oordeelde van de koper, is wellicht wat overdreven. Er wordt van een koper verwacht dat deze daadwerkelijk onderzoek doet naar wat voor auto hij koopt, zodat hij niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Aan de andere kant is het verschil in door de verkoper opgegeven actieradius en de praktijk zo groot, dat het hier mogelijk ging om een auto met stukkend accupakket. Wellicht hadden de twee overeen moeten komen om een accutest uit te laten voeren voor aankoop. Dan was het hele euvel waarschijnlijk voorkomen.