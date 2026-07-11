171 km/u in de Gotthard? Dan gebeurt er dit

Iedereen die weleens door de Gotthardtunnel is gereden, weet: het is een lange zit, maar dat is even niet anders. Een 22-jarige Duitser dat de verkeersregels daar blijkbaar optioneel zijn.

De ruim 16 kilometer lange buis is ook deze zomer weer het toneel van ongelofelijk veel vakantieverkeer. Wie naar Italië knalt via Zwitserland of andersom heeft te maken met de beroemde tunnel. Zeker in de zomer is het best ellendig. Stoplichten, lange files. Maar dat is nu eenmaal de zure appel waar je even doorheen moet bijten.

Het domste wat je in elk geval kunt doen in de Gotthardtunnel is de verkeersregels negeren. Naast alle publieke camera’s om te checken hoe druk het is, houden natuurlijk ook de Zwitserse autoriteiten de tunnel nauwlettend in de gaten. Als er iets is dat je niet moet doen is op deze plek het gas intrappen. Deze boodschap kwam te laat voor een Duitser.

Woensdagochtend, net voor vijf uur, reed de bestuurder met Duitse kentekenplaten over de A2 richting het zuiden. Nog vóór de noordelijke ingang van de tunnel begon het feest al. Hij haalde rechts in over de vluchtstrook . Ja, dan kun je rekenen op aandacht.

In de tunnel ging de bestuurder pas echt los. Er werden maar liefst 21 inhaalacties uitgevoerd. Dat is 21x inhalen over een doorgetrokken streep. Dan kom je niet weg met de smoes dat het per ongeluk ging, zeg maar.

Het tempo lag ook behoorlijk hoog. Namelijk een gemiddelde 171,8 km/u. In de Gotthardtunnel geldt normaal gesproken een limiet van 80 km/u. Deze man reed dus ruim dubbel zo hard als toegestaan.

Aan het einde van de tunnel was er licht. In het geval van de Duitse bestuurder blauwe zwaailichten ja. De Zwitserse politie wist de bestuurder te stoppen en over te dragen aan de autoriteiten in Uri. Daar kreeg hij meteen een rijverbod opgelegd en moest hij een borg aftikken.

Uit een snelle drugstest bleek dat de bestuurder onder invloed was. De man wordt nu vervolgd voor onder andere een zware snelheidsovertreding, wat in Zwitserland bekendstaat als een ‘Raserdelikt’, de straffen zijn daar fors en kunnen zelfs leiden tot gevangenisstraf.

Denk daar nog maar eens aan als je deze zomer door de Gotthardtunnel moet rijden. Het is een lange zit, maar wees braaf. Anders krijg je vakantie potentieel een serieuze wending.

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