Voor deze groep Nederlanders is de Duitse tankkorting een drama

Nederlanders die vlak bij de Duitse grens wonen, kunnen binnenkort weer met een volle tank uit Duitsland terugkomen. Voor Nederlandse pomphouders in diezelfde grensregio is dat juist slecht nieuws. Opnieuw.

Als je nog een depressief beroep zoekt met weinig uitzicht op een vruchtbare toekomst moet je pomphouder aan de grens worden. Het is moeilijk ondernemen als een paar kilometer over de grens hetzelfde product voor veel minder geld wordt aangeboden. Even hadden de pomphouders adem door een kleiner verschil tussen de Nederlandse en Duitse tankprijzen, maar daar gaat met de Duitse tankkorting verandering in komen.

Volgens brancheorganisatie Drive zagen pomphouders in de grensstreek de afgelopen tijd juist weer klanten terugkeren. Dat herstel dreigt volgens voorzitter Martin van Eijk nu grotendeels te verdwijnen. Automobilisten hebben immers weinig reden om een Nederlandse pomp te kiezen als een tankbeurt over de grens tientallen euro’s goedkoper kan uitpakken

Nederlandse pomphouder tussen wal en schip

Drive ziet op korte termijn eigenlijk maar één mogelijke reactie: ook Nederland zou de accijns moeten verlagen. Van Eijk noemt dat volgens ANP de enige manier om het verschil snel kleiner te maken. Een snelle Nederlandse korting verwacht hij echter niet.

Op langere termijn wil de brancheorganisatie dat Nederland met buurlanden afspraken maakt over een meer gelijk speelveld op het gebied van belastingen en verduurzaming. Dat is volgens Drive belangrijk omdat Nederlandse pomphouders anders telkens worden geconfronteerd met automobilisten die voor een goedkopere tankbeurt de grens over rijden.

Voor automobilisten is het een simpel rekensommetje. Wie dichtbij de Duitse grens woont, kan vanaf oktober opnieuw flink besparen door even de grens over te steken. Voor Nederlandse tankstationhouders is datzelfde prijsverschil juist een probleem dat steeds moeilijker te negeren valt.

De vraag is wat ze in Den Haag belangrijker vinden. De Nederlandse ondernemers aan de grensstreek ondersteunen, of inkomsten mislopen door de accijns te verlagen. Vermoedelijk dat laatste. Het is al een zooitje in het kabinet Jetten om steun te vinden voor de begroting . Geld uitgeven door de accijns te verlagen zal alles behalve hoog op het prioriteitenlijstje staan. Dat is pijnlijk voor pomphouders aan de grens, die niet kunnen concurreren met het enorme prijsverschil dankzij een Duitse overheid die wel ingrijpt.

Fotocredit: hhitalia via Autoblog Spots

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover