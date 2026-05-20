Duitse tankstations houden zich NIET aan regel om benzine goedkoper te maken

Om consumenten meer duidelijkheid te bieden, voerde de Duitse overheid op 1 april een nieuwe maatregel in: de Oostenrijkse 12-uursregel . Tankstations mogen sindsdien hun prijzen nog maar één keer per dag verhogen, stipt om 12:00 uur ’s middags. Verlagen mag wel op ieder moment. Een mooi principe op papier, maar in de praktijk wil het nog niet werken.

De ADAC concludeerde al eerder dat prijzen juist omhoog gingen na de nieuwe maatregel. Daar komt nu nog een probleem bij. Uit een analyse van consumentenorganisatie Mehr-Tanker, gebaseerd op gegevens van het Bundeskartellamt, blijkt dat de regel massaal wordt genegeerd. Landelijk verhoogden maar liefst 2.995 van de 15.240 benzinestations de prijzen op ongeoorloofde tijdstippen. In totaal ging het om zo'n 17.000 overtredingen. Vooral in Beieren hebben pomphouders lak aan de wet; daar hield ruim een kwart (25,6 procent) van de stations zich niet aan de voorschriften.

ADAC wil straffen zien

De Duitse evenknie van de ANWB eist harde sancties tegen de peuthandelaren. "Vanuit ons perspectief is het belangrijk dat overtredingen worden bestraft, zodat ze niet langer aantrekkelijk zijn", aldus een woordvoerder. Het is nu aan de afzonderlijke deelstaten om daadwerkelijk boetes te gaan uitdelen.

Reactie pomphouders

Volgens de Duitse tankstationsvereniging BFT is er meer aan de hand. De pomphouders wijzen naar de techniek. Volgens hen is het geen onwil, maar een kwestie van trage computers. "Prijswijzigingen bij tankstations vinden niet gelijktijdig plaats met een druk op de knop bij de pomp, op het prijsbord en bij het bureau voor markttransparantie’’, lezen we. Het gelijktijdig aanpassen van de pomp, het grote prijsbord en de database van de overheid kost tijd. Als een klant net staat te tanken tijdens de omschakeling, ontstaat er vertraging in het systeem.

Ondanks de duizenden overtredingen is de Duitse overheid alsnog positief. Het Bundeskartellamt (zeg maar de Duitse Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst op de prijsveranderingen voor 1 april. Toen veranderden de prijzen soms wel vijftig keer op een dag. Dat gemiddelde is nu gekelderd naar slechts vijf prijsveranderingen per dag. De markt is dus wel degelijk rustiger geworden, maar de felbegeerde Duitse 'Pünktlichkeit' is bij de pomp nog ver te zoeken.