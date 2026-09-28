Je gelooft nooit welke stadsrakker zich onder deze bodykit verschuilt

De Dacia Spring is nou niet bepaald de auto je naar omkijkt als hij voorbij komt. Het is vooral een betaalbaar elektrisch boodschappenwagentje dat je van A naar B brengt zonder al te veel gekkigheid. Maar de Duitse tuner Carpoint dacht hier duidelijk anders over. Die heeft de brave stadsrakker digitaal omgetoverd tot een soort mini-Pikes Peak-monster. Er ontbreekt eigenlijk maar één ding.

Van stadsrakker naar raceauto

De Duitse tuner Carpoint, onder meer bekend van de Redust-projecten voor Dacia, heeft alvast een nogal stevige bodykit bedacht voor de nieuwe Spring. De tuner heeft de auto zelf nog niet in handen gehad, dus voorlopig bestaat het geheel alleen uit digitale renders.

Maar laat dat de digitale pret vooral niet drukken. De kleine EV krijgt een enorme frontsplitter met canards, brede wielkasten, dikke sideskirts en fors grotere lichtmetalen wielen. Ook wordt de Spring flink meer met z'n reet op de grond gelegd.

Aan de achterkant is het helemaal feest. Daar zien we een gigantische spoiler, een flinke diffuser en zelfs een F1-achtig mistlicht. Als je de auto zo ziet zou je zeggen dat die minimaal 300 pk heeft. Maar helaas.









Spoiler genoeg, vermogen wat minder

Onder de dikke en vooral agressieve bodykit ligt namelijk nog steeds de standaard aandrijflijn. Dat betekent dus een schattige 80 pk en 175 Nm. Daarmee duurt de sprint van 0 naar 100 km/u 12,1 seconden en houdt de pret op bij 130 km/u. Niet bepaald de cijfers om stoplichtsprintjes mee te winnen, maar goed.

Of deze bodykit daadwerkelijk in productie gaat, is nog niet bekend. Carpoint heeft wel ervaring met het aanpassen van Dacia-modellen, dus het is zou zomaar eens kunnen dat delen van het ontwerp werkelijkheid worden.

Voorlopig blijft het in ieder geval bij een digitaal feestje. Maar eerlijk? Hij ziet er wel echt vet uit.

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