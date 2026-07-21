Duitsland vindt een Toyota Yaris al te breed en geeft je hiervoor een boete

Je kent ze ongetwijfeld, die hele smalle rijstroken bij Duitse wegwerkzaamheden waar je met samengeknepen billetjes tussendoor rijdt. Alsof de betonblokken iedere kilometer een paar centimeter dichter naar elkaar kruipen. Goed nieuws, je bent niet de enige die dat gevoel heeft. Duitsland heeft namelijk op sommige plekken gewoon bepaald dat je auto er niet eens mag rijden. En nee, daar heb je geen Amerikaanse pick-up voor nodig.

Je auto is breder dan je denkt

Bij veel Duitse Baustellen is de linkerrijstrook blijkbaar alleen toegankelijk voor auto's die maximaal 2,0 meter breed zijn. Klinkt een beetje als een regel voor veel te dikke SUV's en bestelwagens, maar schijn bedriegt. Waar de meeste fabrikanten de carrosseriebreedte zonder spiegels opgeven, telt Duitsland de buitenspiegels gewoon vrolijk mee. En dan blijkt een flink aantal auto's toch ineens boven die magische twee meter uit te komen.

Om een paar voorbeelden te geven: de Volkswagen Golf, Toyota Yaris, Renault Clio en Opel Astra zijn officieel te breed voor zo'n rijstrook. De Clio spant misschien wel de kroon: met 2,006 meter gaat hij er slechts zes millimeter overheen. Dat klinkt misschien als een flauw grapje, maar we weten natuurlijk allemaal dat Duitsers niet bepaald bekend staan om hun gevoel voor humor. Een lijstje met auto's die te breed zijn kan je in ieder geval hier vinden.

De boete

Denk trouwens niet dat je veilig bent zolang je geen Duitse agent met een meetlint in zijn hand ziet. De Polizei hoeft namelijk helemaal niets op te meten. Met foto- en videobeelden kunnen ze meer dan prima zien dat jouw auto te breed is voor die rijstrook. Resultaat: een prent van 40 euro, gewoon thuisbezorgd.

Dat is geen reden om meteen je vakantie naar Duitsland af te zeggen trouwens. Die twee meter-regel geldt alleen op plekken waar verkeersbord Zeichen 264 staat, meestal bij de bekende Baustellen. Zie je dat bord dus ergens staan? Dan is het misschien een goed idee om die linkerbaan even in te ruilen voor de rechterbaan.

De oplossing

Natuurlijk kun je van tevoren gewoon thuis opzoeken hoe breed jouw auto inclusief spiegels is. Maar ja, heb jij dat ooit gedaan? Ik niet. De simpelste oplossing is misschien wel om bij zo'n smalle Baustelle gewoon lekker rechts te blijven als je twijfelt. Dat scheelt je niet alleen een boete, maar ook dat ongemakkelijke moment waarop je je spiegel net iets harder inklapt dan je eigenlijk wilde.

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