Duitsland wil dat Europa helpt om Chinese concurrentie naar Europa te halen

Omdat Volkswagen er niet heel lekker voor staat, heeft Duitsland nog een goed idee. Eerder kwam het al met het plan om Volkswagens Chinese productie naar Duitsland te halen, nu komt het eigenlijk met een compleet tegenovergesteld idee.

Onze Oosterburen zitten er niet bepaald op te wachten dat het straks met zo'n 100.000 ex-Volkswagenwerknemers en leegstaande fabrieken in het haar zit. Daarom denkt het lekker mee met de noodlijdende autobouwer. Het plan om productie uit China te halen is volgens de geruchten al besproken in het bestuur, maar het volgende plan kan alleen werken met hulp van Brussel.

Als de fabrieken maar blijven draaien

Minister van Economie Dirk Panter van de deelstaat Sachsen stelt namelijk nog hogere importheffingen op Chinese auto's voor. Het doel hierbij is niet om de Chinezen het nog lastiger te maken en af te schrikken, maar juist om ze te lokken. In het hoofd van Panter werkt zijn plan als volgt: hogere importheffingen zetten Chinese autofabrikanten verder onder druk om deze te omzeilen. Dat kan op meerdere manieren, maar een daarvan is productiecapaciteit van VW overnemen. Kostentechnisch zou dat, dankzij de hogere importheffingen, nog aantrekkelijker worden.

"Als een joint venture in Saksen zou kunnen helpen om Europese invoerheffingen te vermijden, zou dat een troef zijn waarmee we vanuit een heel andere positie zouden kunnen onderhandelen,” zei Panter tegen Bild.

Met het idee speelt Panter in op een al eerder geopperde oplossing waar CEO Oliver Blume van VW naar zou kijken: het verhuren delen van of hele fabrieken aan Chinese concurrenten. BYD zou al interesse hebben getoond. Daarnaast zouden er plannen op tafel liggen om de productie van Chinese partner Xpeng naar Duitsland te halen, al lijkt dat financieel uiterst onaantrekkelijk aangezien deze al auto's laat assembleren bij het Oostenrijkse Magna Steyr.

Meer concurrentie

Het opmerkelijk aan dit alles is dat Panter hierbij volledig voorbij lijkt te gaan aan het punt dat de invasie van de Chinese merken vooral VW erg hard geraakt heeft. De Duitsers hebben vooralsnog moeite om de nieuwe concurrenten de baas te zijn, en het is nog maar de vraag of de op komst zijnde ID Polo, Cupra Raval en Skoda Epiq daar een goed antwoord op kunnen bieden. Als de Chinese autobouwers meer op ons continent gaan bouwen, wordt die concurrentie er niet minder op, laten we maar zeggen.

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