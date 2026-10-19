Duitsland wil doorpakken met deze nieuwe, goedkopere benzine naast E10

Goedkoper tanken willen we allemaal wel. Duitsland wil onderzoeken of een nieuwe benzinesoort daarbij kan helpen. Verkeersminister Steffen Bilger zet zich in voor de introductie van E20, een brandstof met maximaal 20 procent bio-ethanol. Die moet naast de bekende E10 verkrijgbaar worden.

De Duitse minister werkt naar eigen zeggen samen met zijn Franse collega aan plannen om het aandeel biobrandstoffen in brandstoffen te verhogen. E20 is daarbij een van de mogelijkheden. Maar er is meer nodig dan alleen politieke steun voordat de brandstof op grote schaal verkrijgbaar kan zijn.

Wat is E20 precies?

De namen E5 en E10 zeggen hoeveel bio-ethanol er maximaal in benzine mag zitten. Bij E5 gaat het om maximaal 5 procent, bij E10 om maximaal 10 procent. E20 verdubbelt dat laatste percentage dus naar maximaal 20 procent.

Bio-ethanol kan worden geproduceerd uit biomassa en vormt daarmee een alternatief voor een deel van de fossiele brandstof. Momenteel test men de brandstof in Mannheim. Voorlopig gebeurt dat in een besloten wagenpark en is er dus nog geen sprake van een landelijke introductie.

Kan jouw auto op E20 rijden?

Dat is een belangrijke vraag, want je wilt natuurlijk niet besparen bij de pomp om vervolgens met motorschade te eindigen. De huidige Europese kwaliteitsnorm voor benzine, DIN EN 228, staat maximaal 10 procent ethanol toe. Die norm moet dus worden aangepast voordat E20 regulier aan de pomp kan verschijnen.

De Duitse automobilistenclub AvD stelt dat auto’s die zonder beperkingen geschikt zijn voor E10 en moderne brandstofsystemen hebben, technisch gezien ook met E20 overweg zouden kunnen. Dat is echter geen algemene goedkeuring voor iedere auto. De compatibiliteit moet per model en motor worden vastgesteld.

Misschien kan je je nog de online E10-check herinneren toen deze brandstof verscheen enkele jaren geleden. Dat was een online tool om te controleren of E10 geschikt was voor je auto. Het grote verschil met E20 is dat E10 de ‘ouderwetse’ Euro95 kwam vervangen, terwijl E20 juist een goedkoper alternatief moet worden. Naast E5 en E10 dus.

Het politieke verhaal

Duitsland en Frankrijk willen meer ruimte houden voor auto’s met verbrandingsmotoren na 2035. De twee landen pleiten voor aanpassingen aan de Europese CO2-regels, waardoor onder voorwaarden ook na dat jaar nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor of hybride aandrijving verkocht zouden kunnen worden. E20 kan daarbij helpen.

Dat voorstel is nog afhankelijk van verdere besluitvorming op Europees niveau. De Duitse regering ziet hernieuwbare brandstoffen als een manier om de uitstoot terug te dringen, terwijl de auto-industrie ondertussen ook moet investeren in elektrische modellen en de bijbehorende infrastructuur.

Dat uitgerekend Duitsland en Frankrijk hier druk mee zijn is geen toeval. De economie in beide landen leunt voor een groot deel op de auto-industrie. Als ze de industrie een handje kunnen helpen, bijvoorbeeld met de introductie van E20 als schoner alternatief, dan doen ze dat graag.

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