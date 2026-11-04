Let op, Duitsland is nu ook in de ban van de focusflitser

Jaren geleden werden ze ingevoerd, inmiddels is het gemeengoed. In Nederland zijn we nu wel bekend met de focusflitser, maar ook onze oosterburen willen eraan geloven. De Duitse verkeersminister Steffen Bilger pleit namelijk voor een landelijke invoering van speciale telefooncamera’s.

In tegenstelling tot traditionele flitspalen, kunnen de zogenaamde focusflitser ook zien of je een smartphone aan het bedienen bent tijdens het rijden. Als een dergelijke flitser je betrapt in Nederland kun je een prent van 440 euro exclusief administratiekosten in de bus verwachten.

Bilger, lid van de CDU, ziet het aantal ongelukken waarbij elektronische apparaten een rol spelen toenemen. Daarover berichten Duitse media . Volgens de minister gebeuren er jaarlijks meer dan duizend ongelukken door afleiding van onder meer mobiele telefoons. Dat vindt hij reden genoeg om moderne controletechnologie op grotere schaal in te zetten.

Duitsland experimenteert al met de zogenoemde Monocam. Die camera’s moeten ervoor zorgen dat automobilisten die hun telefoon tijdens het rijden vasthouden makkelijker tegen de lamp lopen . In de deelstaat Rijnland-Palts zijn de eerste ervaringen volgens Bilger positief.

Zo werkt de Duitse focusflitser

De Monocam werkt vergelijkbaar met de slimme flitser die we in Nederland kennen. De camera wordt bijvoorbeeld boven een snelweg gemonteerd en kijkt schuin naar beneden door de voorruit van passerende auto’s. Met behulp van beeldherkenning wordt gecontroleerd of de bestuurder een mobiele telefoon vasthoudt en of de hand zich op de relevante plek bevindt. Of de camera ook registreert als je broek op de enkels zit en als je hard over je buik aan het wrijven bent is niet bekend.

Wanneer het systeem een mogelijke overtreding detecteert, wordt een foto gemaakt. Dat betekent overigens niet dat je automatisch een boete op de mat krijgt. Politieagenten moeten de beelden achteraf beoordelen om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding.

De Duitse verkeersminister pleit voor een landelijke invoering. Daarvoor moet de Duitse verkeerswet worden aangepast. Bilger heeft aangegeven zich daarvoor in te willen zetten. Ook verschillende Duitse deelstaten zouden voorstander zijn van een uniforme regeling.

Boete in Duitsland is een schijntje

Omdat de verkeersboetes in Nederland achterlijk hoog liggen, voelen boetes in andere Europese landen al gauw als een schijntje. Zo ook voor deze overtreding. Wie in Duitsland betrapt wordt met een telefoon in de hand tijdens het rijden, kan rekenen op een boete van 100 euro. Breng je met je telefoongebruik andere weggebruikers in gevaar, dan loopt de boete op tot 150 euro. Veroorzaak je daadwerkelijk een ongeluk, dan bedraagt de boete 200 euro.

Foto: Dylan via Autoblog Spots

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