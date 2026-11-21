Duitsland denkt er serieus over na om tol te gaan heffen voor automobilisten. Dit blijkt uit een vertrouwelijk overheidsrapport dat in handen is gekomen van Der Spiegel. Moet je straks gaan betalen om in Duitsland te mogen rijden?

De Duitse wegen zijn zoals je van je vakantie misschien wel weet altijd aan onderhoud toe. Daar zijn niet alleen grote afzettingen voor nodig, maar ook miljarden euro’s. Het kabinet presenteerde eerder een plan waarbij wegbeheerder Autobahn GmbH schulden mocht maken, maar dat idee werd door economen keihard onderuit gehaald. Daarom is er een nieuw plan dat binnenkort naar buiten zou moeten komen. Nu is het dus openbaar gemaakt door Der Spiegel.

Er zijn volgens het rapport twee paden om te bewandelen. De eerste is om de inkomsten uit vrachtwagentolheffing (Lkw-Maut) naar de wegbeheerder te sturen. Nu gaat ongeveer de helft ervan naar het onderhoud en de uitbreiding van het Duitse hoofdwegennet en de andere helft naar algemene mobiliteitsprojecten, zoals het spoor. Scenario 2: naast de vrachtwagentol ook inkomsten genereren uit een “nieuw ingevoerde, op afstand gebaseerde Personenkraftwagen (Pkw)-maut”. Oftewel, een specifieke tolheffing voor automobilisten.

Hoe realistisch is een Duitse autotolheffing?

Je mag het document best serieus nemen. Er staat namelijk ook in dat een een autotol de meest waarschijnlijke manier zijn voor Autobahn GmbH om financieel stabiel te blijven en haar schulden gedurende de gehele beschouwde periode tot 2056 af te lossen. Dit zou "de meest accurate benadering van het principe 'de vervuiler betaalt' zijn van de overwogen opties", aldus de auteurs.

De makers hebben ook nog gegoocheld met cijfers. Er is gekeken naar hoe groot het economische voordeel van de opties zijn. En raad eens: de combinatie van tolheffing voor auto's en vrachtwagens zou het grootste economische voordeel opleveren, vlak na de wisseltruc met de geldstromen van de vrachtwagenheffing.

Er staat in het document nog niks over de werking van de Duitse tolheffing en wat je zou betalen. Je kunt er wel vanuit gaan dat dit nog wel even speelt, net zoals het ging met het Belgische wegenvignet. Die extra belasting is er ook doorheen gekomen en gaat op 1 mei 2027 in. Zouden we straks ook moeten gaan betalen om in het oosten de grens over te gaan? En moet Nederland er dan ook niet in meegaan door rekeningrijden te introduceren?