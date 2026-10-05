Met dit trucje krijg je altijd duizenden euro’s korting op een nieuwe Tesla

Een nieuwe Tesla kopen voor duizenden euro’s minder klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch is dat mogelijk dankzij het maximaal benutten van de inruilbonus die Tesla bovenop de inruilwaarde van je auto geeft. De truc? Vooral niet je eigen auto inleveren.

De prijzen zijn dynamisch, maar Tesla adverteert momenteel met een inruilbonus van €3.000 op bijvoorbeeld een nieuwe Model 3 RWD, of zelfs €5.000 op een nieuwe Tesla Model Y Standard. Dat bedrag komt bovenop de geschatte inruilwaarde van de auto die je bij Tesla achterlaat.

Door die korting te pakken is een Model 3 RWD niet €36.990, maar €33.990. En een Model Y Standard niet €40.990, maar €35.990. Hoe zit dat dan?

Inruilmagie

De voorwaarden van Tesla is dat je een auto inlevert met een geldige APK. Dat de auto deuken heeft of dat ie al 30 jaar oud is maakt allemaal niet uit. De auto moet een APK hebben en daarmee wettelijk veilig zijn om ermee op de openbare weg te kunnen en mogen rijden.

Op diverse Nederlandse fora lees je dan ook dat Tesla-kopers deze voorwaarden maximaal benutten. In plaats van een eigen auto inruilen, kopen mensen bijvoorbeeld op Marktplaats een oude auto voor 500 euro met een geldige APK. Deze ruilen ze in bij Tesla om €3.000 of €5.000 korting te pakken. Dat ze maar een paar honderd euro of minder voor die inruilauto krijgen maakt niet uit. Je bent sowieso beter uit dan helemaal geen inruilauto aanbieden.

De eigen “echte” inruilauto kun je beter zelf particulier verkopen via Marktplaats. Of als je zelf geen auto had kun je die stap natuurlijk overslaan.

Of Tesla deze actie blijft voeren is natuurlijk de vraag. Inruilbonussen zijn bij autofabrikanten vaak tijdelijk en kunnen veranderen zodra een actieperiode afloopt. Bovendien kan Tesla de voorwaarden strenger maken als iedereen hier op deze manier gebruik van kan maken. Eigenlijk heb ik het een beetje verpest hè door dit zo aan de grote klok te hangen. Tja, doe er je voordeel mee zolang het werkt. Want inclusief de inruilbonus heb je een gloednieuwe auto voor een scherpe prijs. Dat kun je niet ontkennen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover