Dure benzine zorgt voor een comeback die wij niet aan zagen komen

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De hoge benzineprijzen beginnen nu toch wel erg vervelend te worden. Waar automobilisten jarenlang lekker zonder gezeik hun tank volgooiden en weer verder reden, blijkt de pijn aan de pomp inmiddels iets met het rijgedrag te doen. En dat zorgt voor een nogal onverwachte ontwikkeling.

De comeback die niemand zag aankomen

Volgens een onderzoek van Autoverzekering.nl past maar liefst 68 procent van de automobilisten het rijgedrag vanwege de hoge benzineprijzen aan. Logisch natuurlijk. En nee, dat betekent niet dat Nederland massaal afscheid neemt van de auto. Een flinke groep probeert gewoon wat slimmer met de beschikbare kilometers om te gaan.

Maar toch gebeurt er iets geks. 34 procent van de automobilisten kiest vanwege de hoge brandstofprijzen vaker voor een ander vervoermiddel. En de grote winnaar daarvan is niet de trein, bus of elektrische step. Het is de fiets! De oude vertrouwde stalen ros.

Maar liefst 27 procent van de automobilisten zegt vanwege de hoge benzineprijzen gewoon weer lekker de fiets te pakken. Daarmee is de fiets veruit het populairste alternatief. De benzinepomp heeft dus eigenlijk onbedoeld een geweldige promotiecampagne voor de fietsenmaker gestart.

Vooral bij korte ritten is de fiets natuurlijk interessant.

De auto blijft gewoon populair

Geen zorgen, de auto's gaan niet allemaal voor onbepaalde tijd de garage in. Nee joh, 33 procent blijft gewoon lekker autorijden, maar probeert dat wel wat efficiënter te doen. Minder ritten maken of meerdere afspraken combineren zijn populaire manieren om de brandstofrekening wat minder hard te laten groeien.

Opvallend genoeg zijn vooral jongeren weinig onder de indruk. Van de automobilisten tussen de 18 en 34 jaar rijdt bijna 40 procent nog even vaak als voorheen. Bij 55-plussers ligt dat aandeel onder een derde.

Oudere automobilisten zijn juist vaker bezig met slimmer rijden. 38 procent van de 55-plussers maakt minder ritten of plant deze efficiënter. Bij 18- tot 34-jarigen is dat 27 procent. Komt wijsheid dan toch met de jaren?

De torenhoge benzineprijzen hebben dus iets voor elkaar weten te krijgen wat jarenlang eigenlijk onmogelijk was: automobilisten laten nadenken over iedere keer de auto pakken.

En ondertussen staat er ergens een fietsenmaker waarschijnlijk lachend zijn voorraad bij te bestellen. De comeback van de fiets is begonnen.

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