Dure brandstof blijkt ineens ergens goed voor

Het is een effect ja

Het is een effect ja

Het is een effect ja

Met de huidige brandstofprijzen wordt elektrisch rijden namelijk vanzelf een stukje interessanter. Zeker als je als bedrijf niet één, maar tientallen auto's moet voltanken.

Ja, want daar gaat het natuurlijk over. Over de overstap naar elektrische auto's. Dankzij de hoge brandstofprijzen gaan niet alleen particulieren over naar de EV, bedrijven doen dat ook steeds meer. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van leasemaatschappij Ayvens Nederland. Van de bijna 200 ondervraagde bedrijven zegt 20 procent dat de hoge brandstofprijzen meespelen bij de keuze voor elektrisch rijden. Bij nog eens 5 procent gaat het verder en wordt de overstap naar elektrisch er daadwerkelijk door versneld.

Oftewel, bij een kwart van de bedrijven doet de prijs aan de pomp inmiddels iets met de EV-plannen.

En dan komt de pseudo-eindheffing ook nog

Maar dan zijn we er nog niet. Want vanaf 2027 komt daar de pseudo-eindheffing bij. Werkgevers die vanaf dat moment een nieuwe benzine-, diesel- of hybrideauto beschikbaar stellen die ook privé wordt gebruikt, krijgen met een extra belasting te maken.

Ayvens noemt dat een behoorlijke omslag. Tot nu toe probeerde de overheid elektrisch rijden vooral aantrekkelijker te maken. Straks wordt rijden op benzine of diesel zakelijk juist actief minder aantrekkelijk gemaakt. Oftewel; duurder...

Voor werkgevers wordt het sommetje dus steeds interessanter. Aan de ene kant dure benzine en diesel, aan de andere kant straks extra belasting op nieuwe brandstofauto's. Op zich zou het een simpele keuze moeten zijn.

Maar het betekent dus niet niet dat iedereen morgen massaal Tesla's of andere stekkerbakjes gaat bestellen. Voor driekwart van de ondervraagde bedrijven zijn de huidige brandstofprijzen geen reden om de elektrificatie te versnellen.

Maar de richting is wel duidelijk. Als de pompprijs je niet richting de elektrische auto krijgt, probeert de Belastingdienst het straks nog een keer.

Wat zou jij doen als je een werkgever was? We zijn benieuwd!

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