EV interessanter door brandstofprijzen, maar niet interessant genoeg

De Nederlandse automobilist staat voor een klassiek dilemma: blijven tanken en mopperen, of toch voorzichtig kijken naar een stekkerauto. Nu de brandstofprijzen opnieuw door het dak gaan, lijkt die tweede optie ineens toch een stuk interessanter. Maar zoals wel vaker in autoland geldt: tussen denken en doen zit een flink prijskaartje.

Tanken doet pijn, heel veel pijn

Alsof autorijden nog niet duur genoeg was, hebben de brandstofprijzen weer het zoveelste sprintje getrokken. Diesel tikt inmiddels een landelijke adviesprijs van 2,799 euro per liter aan en benzine 2,595 euro. Het effect van deze aantrekkelijke prijzen kan je natuurlijk al een beetje raden: automobilisten beginnen te rekenen. Of beter gezegd, ze proberen het, voordat ze typisch Nederlands halverwege afhaken en gewoon weer huilend naar de pomp rijden. Toch zet de stijgende prijs een klein groepje aan het denken over bepaalde elektrische alternatieven.

Elektrisch rijden: leuk idee, misschien later

Uit onderzoek van Hart van Nederland onder ruim 2.000 Nederlanders blijkt dat ongeveer 1 op de 10 automobilisten daadwerkelijk overweegt om door de hoge brandstofprijzen over te stappen op een hybride of volledig elektrische auto. Klinkt in principe als een doorbraak, totdat je verder leest.

Want van die groep zegt slechts 1 procent daadwerkelijk concrete plannen te hebben om op korte termijn de overstap te maken. De rest blijft een beetje hangen in die fase die we kennen als even op Marktplaats kijken en daarna weer vergeten.

De grote meerderheid blijft gewoon tanken

Voor 88 procent van de automobilisten is de keuze een stuk eenvoudiger: nee, bedankt. Geen EV, geen hybride, geen laadpaalstress. Gewoon ouderwets dinosap in die auto gooien en hopen dat het ooit weer goedkoper wordt (spoiler: waarschijnlijk niet).

De reden hiervoor is natuurlijk weinig verrassend. Elektrisch rijden mag dan wel goedkoper zijn in gebruik, maar de hoge aanschafprijs voelt voor veel Nederlanders nog steeds als een soort gigantische drempel. Subsidies helpen een beetje, maar maken van een dure auto nog niet echt koopje.