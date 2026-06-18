Dure brandstof? Volgens het CPB valt het allemaal wel mee

Zodra de benzineprijs stijgt, gebeurt er in Nederland altijd precies hetzelfde. Automobilisten stoppen niet met klagen, politici roepen van alles en doen niets en ergens verschijnt er een rapport waarin staat dat het allemaal wel meevalt. Dat laatste rapport komt deze keer van het Centraal Planbureau. Volgens het CPB vallen de gevolgen van de huidige energiecrisis voor de gemiddelde Nederlander allemaal wel mee. Maar zoals wel vaker zit de duivel in de details. Want voor ongeveer 300.000 huishoudens valt het dus helemaal niet mee. Die kunnen een koopkrachtverlies tegemoet zien dat oploopt tot zes procent van hun inkomen.

Niet iedereen tankt voor de lol

De groep die het hardst geraakt wordt, bestaat vooral uit mensen met een lager inkomen die weinig keuze hebben. Denk hierbij aan huishoudens in oudere, slecht geïsoleerde woningen waar de cv-ketel overuren draait wanneer het buiten wat kouder wordt. Of mensen die voor hun werk dagelijks flink wat kilometers moeten maken. Dat laatste is natuurlijk altijd een leuke in discussies over mobiliteit.

Op internet lijkt het soms alsof iedereen met de fiets naar kantoor kan of even gewoon even simpel de burgerrups pakt. In de praktijk wonen nogal wat Nederlanders op plekken waar de bus twee keer per uur langskomt en de dichtstbijzijnde laadpaal verder weg staat dan de Appie. Voor deze groep lopen de extra kosten door hogere brandstof- en energieprijzen best wel op. Volgens het CPB kunnen sommige huishoudens daardoor tot zes procent van hun besteedbaar inkomen verliezen.

Accijnskorting? Liever niet

Ondertussen blijft de discussie over accijnsverlagingen vrolijk terugkomen. In Duitsland werd eerder gekozen voor tijdelijke steun aan automobilisten. Nederland deed dat niet. En volgens het CPB was dat natuurlijk een fantastisch idee. De reden daarvoor is natuurlijk te verwachten. Mensen met hogere inkomens rijden gemiddeld meer kilometers en profiteren daardoor relatief sterk van een algehele accijnsverlaging. Met andere woorden: als je iedereen helpt, help je ook mensen die die hulp niet nodig hebben. En dat kost geld. Dat die mensen met hogere inkomens ook de meeste belasting betalen maakt verder natuurlijk niet uit.

Dus kiest het kabinet liever voor steun die naar de juiste groep mensen gaat. Er gaat 195 miljoen euro naar het Tijdelijk Noodfonds Energie en ondernemers krijgen wat verlichting via belastingmaatregelen. Dat klinkt allemaal leuk enzo, totdat je dus beseft dat de gemiddelde automobilist vooral merkt dat tanken duurder wordt en daar verder weinig compensatie tegenover ziet staan.

Het CPB heeft natuurlijk ook een oplossing

Zoals bij vrijwel ieder modern beleidsvraagstuk komt natuurlijk weer dezelfde conclusie bovendrijven: verduurzamen. Volgens het CPB zijn huishoudens met een warmtepomp of elektrische auto minder kwetsbaar voor stijgende energie- en brandstofprijzen. Daarom wordt er extra geld in het Warmtefonds gestoken en kijkt men zelfs naar Franse voorbeelden waarbij mensen met een lager inkomen korting krijgen op een private leasecontract voor een elektrische auto.

Dat is op zichzelf geen gek idee. Alleen voelt "koop een EV en maak je huis energiezuinig" voor veel huishoudens ongeveer hetzelfde als een financieel adviseur die tegen iemand met geldproblemen zegt dat hij eens moet kijken naar beleggen. De conclusie van het CPB is dan ook best wel tweeledig. Voor de meeste Nederlanders valt de schade mee. Voor zo'n 300.000 huishoudens niet.

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