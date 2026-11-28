Red Bull Racing heeft het nog niet makkelijk dit F1-weekend in Qatar. Mercedes lijkt het te kloppen team. Ook in de pitstraat gaat het mis bij Red Bull waardoor het team een boete moet betalen aan de FIA.

Tijdens de eerste vrije training voor de GP van Qatar 2026 werd coureur Isack Hadjar te vroeg weggestuurd uit zijn pitbox. Op dat moment was een monteur nog bezig om de auto te koelen met een blazer door voor het achterwiel te gaan staan om de ventilator op de auto te plaatsen. Op dat moment kwam Hadjar van zijn plek en reed over de voet van zijn collega heen. Auw.

De FIA heeft hoofdschudden meegekeken. Volgens de stewards heeft Red Bull de gebruikelijke procedure doorbroken. Normaal plaats je alleen een blazer op de auto als de auto naar binnen wordt geduwd, maar dat was nu dus niet het geval. Dat zorgde volgens de FIA voor een gevaarlijke situatie voor de teamleden en dat mag niet.

De boete voor Red Bull

Omdat Red Bull de fout ruiterlijk erkende en sprak van een duidelijke "procedurele fout", komen ze weg met een geldboete. Het bestuursorgaan knipte die straf in tweeën: "De deelnemer (Oracle Red Bull Racing) krijgt een boete van € 30.000 opgelegd, waarvan € 20.000 voorwaardelijk voor een periode van 12 maanden, op voorwaarde dat de deelnemer dit artikel niet nogmaals overtreedt."

Dat betekent dat Red Bull direct 10.000 euro moet aftikken. Mocht de pitcrew de komende twaalf maanden opnieuw een vergelijkbare fout maken, dan moeten ze dat bedrag alsnog overmaken. Een dure les in oplettendheid dus.