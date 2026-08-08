Is de goedkoopste Audi RS6 van Marktplaats een goed idee?

Iedere autoliefhebber heeft er sowieso wel eens naar gekeken. Een dikke Audi RS6 voor de prijs van een nieuw stadsautootje. Je weet dat het geen verstandig idee is, maar toch begin je stiekem alvast uit te rekenen hoeveel de verzekering kost. En dan kom je deze tegen. De goedkoopste Audi RS6 van Marktplaats.

580 pk voor 17.495 euro

Voor een niet al te dikke 17.495 euro staat deze Audi RS6 Avant C6 uit 2008 op je oprit. Onder de motorkap ligt misschien wel de grootste reden om überhaupt op de advertentie te klikken: die heerlijke 5,0-liter V10 biturbo.

Die geeft je 580 pk en 650 Nm, genoeg om de bijna twee ton zware stationwagon in 4,5 seconden naar de 100 km/u te lanceren. De topsnelheid is standaard begrensd op 250 km/u, maar met het optionele Dynamic Plus-pakket liep dat op tot 303 km/u. Het gemiddelde verbruik? Een keurige 1 op 7,2. Al zou ik niet te veel waarde hechten aan die cijfers.

Volgens de verkoper is de auto netjes onderhouden. Bij 316.000 kilometer kreeg hij nog een grote beurt en met een huidige tellerstand van ruim 318.000 kilometer zou hij voorlopig weer even vooruit moeten kunnen. De onderhoudsboekjes zijn aanwezig, de APK loopt nog tot april 2027 en ook een RDW-voertuigrapport ontbreekt niet. Verder is de uitrusting precies zoals je hem wilt hebben: Bose-audio, verwarmde RS-schaalstoelen met geheugen, stoelverwarming achterin, keyless entry, een achteruitrijcamera en een zwarte hemel. Op dit moment staat hij op JR-velgen, maar de originele RS6-wielen krijg je er uiteraard gewoon bij. Dat het kenteken dat verschrikkelijke 1'tje heeft moet je maar even vergeten.











De rekensom begint pas na aankoop

Natuurlijk is er een reden dat een auto die ooit een stuk meer kostte nu voor minder dan achttienduizend euro wordt aangeboden. Een C6 RS6 staat namelijk niet bepaald bekend als een goedkope hobby. De V10 biturbo is een technisch meesterwerk, maar ook een motor die zijn eigenaar af en toe vriendelijk herinnert aan de facturen van de plaatselijke Audi-dealer. Turboproblemen, olielekkages, de automatische transmissie of het DRC-onderstel: het zijn nou niet bepaald de goedkoopste onderdelen om te vervangen.

Dat wil trouwens niet zeggen dat deze auto problemen heeft. De advertentie vermeldt juist dat het onderhoud op orde is. Maar bij een RS6 met ruim drie ton op de teller is een goed gevulde spaarrekening denk ik even belangrijk als een volle brandstoftank.













Verstand of V10?

Toch blijft het lastig om niet even weg te dromen. Voor 17.495 euro koop je tegenwoordig ook een simpele gezinsauto. Of... een V10 biturbo stationwagon met 580 pk, quattro en genoeg swag om jongens met petjes hun nek te laten breken.

Is het verstandig? Nee, denk het niet. Zou je iedere keer een glimlach krijgen als je hem start? Waarschijnlijk wel. Dat is precies waarom auto's als deze zo gevaarlijk aantrekkelijk blijven.

Ben jij wel een beetje van de onverstandige keuzes? Linkje naar de advertentie vind je hier.

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