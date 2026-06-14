Durf jij de goedkoopste Nissan GT-R van Marktplaats te plukken?

Na een productierun van 18 jaar heeft Nissan eindelijk besloten de GT-R niet meer te bouwen. In al die jaren is de auto natuurlijk meermaals herzien, maar in grote lijnen ook veel hetzelfde gebleven. Het maakt de propositie van een gloednieuw exemplaar moeilijk, want de tweedehandsmarkt staat ook vol met GT-R's. Wat koop je eigenlijk als je de minst dure Nissan GT-R van Nederland koopt op Marktplaats?

De naam GT-R is al sinds 1969 onder ons dankzij de Skyline GT-R uit die tijd, toen nog als topmodel voor de middenklasse sedan/coupé. Na een afwezigheid van zo'n 15 jaar bracht Nissan de naam terug voor drie generaties Skyline, de welbekende R32, R33 en R34. De GT-R werd de ultieme versie van deze auto's. Niet in de laatste plaats vanwege de RB26DETT-motor, een 2.6 liter grote zes-in-lijn met twee turbo's. Vermogen werd natuurlijk op 280 pk gehouden vanwege het herenakkoord, maar er zat veel meer in het vat als je het er zelf uithaalde.

GT-R werd pas vanaf 2007 zijn eigen ding. Na een run van 1999 tot en met 2002, slechts drie jaar (ironisch, gezien de opvolger), was er in 2002 al sprake van een baanbrekende nieuwe 'Skyline GT-R'. Dat werd pas in 2007 de GT-R en het moest dus echt iets losstaands worden, een soort ultieme Nissan. En dat werd het. Handgebouwde motoren, banden gevuld met stikstof, mechanische precisie die elke motor en versnellingsbak uniek maakt in elke GT-R en natuurlijk het bekende nerd-feest binnenin qua vele schakelaars en grafiekjes. Die laatste ontwikkeld door dezelfde mensen die de telemetrie doen in de welbekende Gran Turismo-serie.

En dan natuurlijk die motor, de zogeheten VR38DETT. Een 3.8 liter grote V6 met twee turbo's, goed voor initieel 485 pk. Te allen tijde gekoppeld aan vierwielaandrijving waardoor de sprint van 3,5 seconden naar de 100 des tijds indrukwekkend was. Evenals de top van 310 km/u: dit was serieus spul voor een merk als Nissan. Alle GT-R's hadden een automaat, nooit een handbak. Wat de wereld echt op scherp zette is dat de GT-R een rondje Nürburgring sneller deed dan de vergelijkbare Porsche 911 Turbo, toch wel de benchmark voor GT-sportwagens met AWD.

Nissan GT-R door de jaren

We hebben de hele tijdlijn van de Nissan GT-R al eens doorgenomen, maar in het kort: drie facelifts, vermogensboosts naar 550, 570 en zelfs 600 pk, die laatste dankzij de versies van Nissan Motorsport die het circuit serieus nemen. Het zijn allemaal dingen die de auto iets verser maakten, maar de basis was nog altijd het origineel uit 2007. Toch lijkt de GT-R aardig op te drogen en was het vooral voor 2007 een aardig ruimteschip, in plaats van hopeloos verouderd in 2025. Oftewel: de ideale occasion. Helaas was de auto in Nederland toch dusdanig duur dat ze redelijk zeldzaam zijn en we de 'goedkoopste' eigenlijk liever de 'minst dure' noemen.

Nissan GT-R op Marktplaats

Om mee te beginnen: het betreft eentje van na de eerste facelift in 2012. De Nissan GT-R op Marktplaats komt namelijk uit 2013. De allereerste versies zijn meestal het goedkoopst, maar die staan momenteel niet te koop in Nederland. Het heeft wel als voordeel dat je de eerste pk-boost krijgt naar 552 pk. Dat verlaagde ook nog eens de sprinttijd naar 3 seconden naar de 100. Donkerblauw is niet de allerbeste kleur die je kon krijgen voor de GT-R, maar het werkt prima.

Binnenin merk je helaas het meeste van de lange carrière van de Nissan GT-R, al werd dat met de grote facelift in 2017 wel aangepakt. Het werkt allemaal wel en die grafiekjes zijn nog steeds wel cool, maar de technologie is hard gegaan sindsdien. Wel hier aanwezig zijn twee kuipstoelen en, niet geheel onbelangrijk, een achterbank. Daar ga je niet twee volwassenen comfortabel een zitplek geven voor lange afstanden, maar twee kinderen lukt makkelijk. Ook in dat opzicht is de GT-R een soort Japanse Porsche 911.

Kopen

Niet alleen is dit de goedkoopste Nissan GT-R voor Marktplaats, het is ook eentje waar niet zo veel aan gedaan is. Japans en tunen gaat hand in hand, dus ook de GT-R is naar vrij extreme getallen te krijgen. Dit exemplaar is nog min of meer precies zoals 'ie uit de fabriek komt rollen, behalve zaken als een Akrapovic-uitlaat. Al is een iets betere sound uit die V6 persen helemaal geen slecht idee, dus dat is wellicht juist een voordeel. We zien overigens wel een kilometerstand van 154.000 kilometer, wat voor een dergelijke sportauto wel veel is. Aan de andere kant, Japanse techniek heeft wel een reputatie die niet uit het niks komt.

Kosten? 69.895 euro. Toegegeven, dat is niet zo laag als de bedragen die beginnen met een drie in markten als het Verenigd Koninkrijk. Voor een zeldzame auto in Nederland valt het echter mee. Voor een Porsche 911 Turbo (997) ben je hetzelfde kwijt, maar dan krijg je de eerste iteratie uit 2007 met 480 pk. Voor hetzelfde geld 0,7 seconden sneller naar 100 met 70 extra pk, dan moet je de GT-R hebben. Klinkt interessant? Dan moet je snel op Marktplaats kijken.