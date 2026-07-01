Durf jij de goedkoopste X5 van Marktplaats aan?

Er was ooit een tijd waarin een BMW X5 nog echt indruk maakte. Groot, premium en met een zes-in-lijn onder de kap was het begin deze eeuw de auto voor wie luxe wilde zonder een sedan te rijden. Vandaag de dag koop je zo’n voormalige status-SUV voor minder dan twee mille. Maar wat krijg je dan allemaal?

Toen BMW SUV’s nog SAV’s noemde

Toen BMW de X5 eind jaren '90 introduceerde, wilden de Duitsers vooral duidelijk maken dat dit geen gewone saaie SUV was. Nee, het was een Sports Activity Vehicle. Oftewel: een hoge gezinsauto die vooral moest rijden als een BMW.

De eerste generatie X5, intern bekend als de E53, wist dat verrassend goed waar te maken. Dankzij zijn relatief strakke onderstel en permanente vierwielaandrijving voelde hij minder log aan dan veel concurrenten uit die tijd. Natuurlijk bleef het een forse SUV van bijna twee ton, maar wel eentje met meer dynamiek dan je zou verwachten.

Wat de E53 interessant maakt, is dat hij nog uit een tijd komt waarin grote BMW’s relatief analoog aanvoelden. Geen gigantische touchscreens, geen pieporkest aan assistentiesystemen en geen rijhulpen die vinden dat zij beter kunnen sturen dan jij. Gewoon twee ton Duitse degelijkheid.





Een onverwoestbare zes-in-lijn… meestal dan

Het Marktplaats-exemplaar betreft een BMW X5 3.0i uit 2002. Onder de kap ligt BMW’s bekende M54-zescilinder, een 3,0-liter atmosferische benzinemotor met 231 pk. Of wat er nog van over is in ieder geval. Onder BMW-liefhebbers staat dit blok bekend als een van de fijnste zes-in-lijnen uit die periode: soepel, klinkt lekker en bij goed onderhoud behoorlijk sterk.

Met dat vermogen sprint de X5 in grofweg 9 seconden naar de 100 km/u, terwijl de topsnelheid rond de 210 km/u ligt. Niet slecht voor een auto met de aerodynamica van een tuinhuis toch?

Qua uitrusting kom je weinig tekort. Deze X5 heeft onder meer leren bekleding met stoelverwarming, memory seats, cruise control, climate control, een glazen schuifdak en een trekhaak waarmee je 2.300 kilo mag trekken. Caravan? Boot? Geen probleem.









Goedkoop rijden bestaat niet

Nu het minder leuke deel. De vraagprijs bedraagt 1.995 euro, maar daar krijg je ook een kilometerstand van 432.692 kilometer bij. Ik hoor jullie al roepen: "niks aan de hand, is net ingereden". Daar ben ik het over het algemeen mee eens, maar dit is wel echt veel.

Gelukkig is de advertentie opvallend eerlijk over de aandachtspunten. Zo valt de stuurbekrachtiging regelmatig weg, vermoedelijk door een defect stuurhuis. Daarnaast zijn er beginnende roestplekken op twee deuren, werkt de deurklink aan bestuurderszijde niet altijd en is er wat wielgedoe rond het reservewiel.

Kortom: dit is geen auto voor iemand die een zorgeloze premiumervaring zoekt. Toch heeft zo’n oude X5 iets charmants. De E53 oogt nog steeds stoer, de M54 blijft een heerlijk motorblok en voor twee mille krijg je een hoop auto. De vraag is alleen niet of je hem kunt kopen, maar hoeveel liefde en euro’s je er daarna nog in moet steken.

Goed, durf jij de gok wel aan? Dan kan je de advertentie hier bekijken.