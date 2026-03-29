Durf jij: Honda S2000 met een half miljoen erop op Marktplaats

De Mazda MX-5 is niet de enige optie voor een leuke roadster uit Japan, maar wel de meest bereikbare. Alternatieven moet je vaak wat dieper voor in de buidel tasten. Met de zomerkriebels al in de onderbuik vonden wij een Honda S2000 op Marktplaats en goedkoop wordt het helaas niet snel. Of de auto heeft wat... bagage, zoals dit exemplaar met een flinke bak kilometers erop.

Er zijn zo veel Mazda MX-5's gebouwd dat je daar vaak wel voor normaal geld eentje voor kan vinden. Eigenlijk elke MX-5 biedt rijplezier, want de eenvoud is wat het leuk maakt. Alternatieven van de MX-5 zijn vaak niet zo'n goed totaalpakket. Of het is eigenlijk een beter totaalpakket, maar veel zeldzamer en dus duurder. Bijvoorbeeld de Honda S2000.

Honda S2000

Hoe zat het ook alweer? Honda gaf de S2000 aan zichzelf als een cadeautje voor 50 jaar Honda in 1999. Het betrof een leuke sportwagen: motor voorin, aandrijving achter, twee zitplaatsen en enkel geleverd als roadster. Net als voorgangers als de S600 en S800 betekende de naam niks anders dan de S van sport en de motorgrootte in cc. De motor in kwestie maakte de S2000 bijzonder: de F20C-motor met Honda's VTEC had een enorm hoge redline. Een systeemvermogen van 241 pk (250 pk in Japan) was genoeg om van de S2000 net even iets meer te maken dan de meeste viercilinder sportwagens.

Dat kwam letterlijk met een prijs, want met 50.000 euro op de prijskaart rond de millenniumwisseling (of het equivalent daarvan in gulden) heb je het in huidige termen over rond de 85.000 euro. Het maakte de roadster ietsje minder bereikbaar dan de MX-5, waardoor minder mensen ervoor kozen. Helemaal in Nederland, waardoor het aantal S2000's op Marktplaats uit één cijfer bestaat. We vinden eentje die in theorie aan de onderkant van de markt zit en dit krijg je.

Honda S2000 op Marktplaats

Het betreft een vroege Honda S2000 uit 2002, de 'AP1'. Wie de verschillen per markt kent weet dat deze koplampen niet op de Europese versie zaten. Dan zal het dus een Amerikaanse import zijn. De kleurstelling roept eerder Mercedes dan Honda, want het betreft Sebring Silver met een rood interieur. Zoals elke S2000 mag je lekker met de hand schakelen.

Deze Honda S2000 op Marktplaats van een particulier bereikte in 2023 Nederland en mag dus nu door naar een volgende eigenaar. Hij lijkt nog volledig onaangetast, wat een mooie bonus is voor een S2000. Je kan er namelijk veel mee in de aftermarket. Hij is in 'eerlijke' staat, want er zitten wel wat plekjes op (het blijft een 24 jaar oude auto). Het lelijkste plekje zit bij de rechter koplamp, dus je moet wel even een spuiter vinden. Als dat het enige is?

Je moet namelijk wel een beetje lef hebben voor deze Honda S2000 op Marktplaats. Volgens de verkoper staat er 500.000 kilometer(!) op de klok. Toch rijdt hij nog goed en mag je hopen dat Honda's betrouwbaarheid ook over is gezet naar deze auto. Het blijft altijd een risico, maar het is wel een kans om aan de onderkant van de markt te shoppen. APK krijg je er trouwens gewoon bij.

Voor een Mazda MX-5 met een half miljoen erop betaal je vrij weinig meer, bij een S2000 is dat toch iets anders. Je mag deze Honda S2000 op Marktplaats meenemen voor 17.500 euro. Dat is niet niks. Het bewijst hoe goed je moet zoeken voor een S2000, want veel andere kansen dan deze heb je niet voor dit geld. Durf jij het aan? Dan moet je Marktplaats raadplegen.