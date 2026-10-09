Ga jij naar de bouwmarkt met de duurste stationwagon van Marktplaats?

Elk gezin met 2,4 kind en een hond wil een stationwagon. Oké, iedereen heeft nu een SUV, maar je wil eigenlijk een station. Als brave huisvader het liefst een stationwagon als deze. Maar of die kinderen en de golden retriever dan nog mee mogen...

Nou is een auto als deze ook niet weggelegd voor iedereen. Je moet namelijk bijna vier ton neerleggen om de auto aan te schaffen. Maar dan heb je ook wel écht iets unieks. Van deze specifieke uitvoering zijn er namelijk maar twintig stuks gebouwd.

ABT Audi RS6 Legacy Edition 1000

Die 1000 op het einde staat voor het aantal pk dat de auto op de weg brengt. Dan heb je het wel echt over een krachtige station zullen we maar zeggen. We hebben het hier op ons blogje wel eens over snelle en exclusieve auto's. Nou dit is er zeker eentje hoor. Zoals gezegd zijn er maar twintig stuks van deze RS6 op steroids gebouwd en er staat er gewoon eentje nieuw te wezen op Marktplaats. Uit 2024, maar met slechts 3.000 km. Nou ja voor de advertentie dan, wij vermoeden een gevalletje import en bij 3.000 km op de teller kun je hem als gebruikt verkopen. Scheelt stukje BPM. Anders was ie vast nog duurder.

Het unieke exemplaar in de advertentie is uitgevoerd in krijtgrijs, een Porsche-kleur. ABT heeft alles uit de kast gehaald om deze RS6 om te turnen in een waar monster. Niet gewoon een uitlaatje wisselen en de software tunen, nee de hele motor is compleet gemodificeerd.

Grotere turbo's, grotere intercoolers, versterkte drijfstangen, gesmede zuigers en nieuwe nokkenassen, een aparte oliekoeler en een water-methanol-injectiesysteem om uiteindelijk 1.000 pk uit de V8 te peuren. Uiteraard verdeeld over alle vier de wielen. De verkoper belooft ook een heerlijke soundtrack, maar er zit helaas geen geluid bij de advertentie op Marktplaats.

Stapje extra

Dit is natuurlijk al grondig werk van de heren en dames van ABT, maar de auto werd ook voorzien van een carbon aerodynamica pakket, inclusief een motorkap met luchtinlaten die daar niet alleen voor de sier zitten. Het onderstel is volledig aangepakt om de auto van een snelle stationwagon te transformeren naar een serieuze sportauto.

De luchtvering is verwijderd en vervangen door een coilover-systeem, speciaal voor deze Legacy Edition ontwikkeld. De verkoper spreekt over een messcherp rijgedrag dat normaal alleen is voorbehouden aan exotischere merken dan Audi.

Het oog wil ook wat als je in de auto zit, dus daar is alles uitgevoerd in zwart alcantara afgewerkt met rode ABT details. Alles is gericht op de bestuurder.

Fabrieksgarantie

De auto is nog splinternieuw, dus komt met twee jaar fabrieksgarantie vanuit ABT. Ook de officiële certificaten, documenten en foto's van het bouwen van de auto zitten erbij. Als je deze auto aanschaft kun je wel stellen dat je straks iets bijzonders voor de deur hebt staan. Moet je wel diepe zakken hebben, want het prijskaartje voor al dit lekker is maar liefst 399.900 euro. Maar dan heb je wel een stationwagon waar je als brave vader het liefst hele dagen mee op de Autobahn wil rijden. Of het circuit. Oh, en je kunt er ook prima mee naar de bouwmarkt en de Ikea natuurlijk, het blijft wel een station....