Alpine A390 GTS krijgt Nederlandse prijs: BMW iX3-concurrent?
Onze chief tyresmoker Wouter stapt net uit de Alpine A390. Voor de duidelijkheid: dit is de normale A390 met 400 pk. Alpine heeft ook een sterkere versie in de aanbieding: de GTS. De Nederlandse prijs van deze (op dit moment) topversie van de Alpine A390 is bekend. En weet je, die valt best mee. Tenminste, op het eerste oog
Toen Alpine de Nederlandse prijs van het basismodel onthulde, maakten we een inschatting over de prijs van de GTS. De prijs zou volgens de Bas van het verleden ‘’makkelijk richting de 80k gaan’’. Ik zat er niet heel ver van af blijkt nu. De Alpine A390 GTS zit namelijk in de configurator!
Nederlandse prijs van de Alpine A390 GTS
Als je de GTS-versie van de elektrische Alpine-crossover helemaal kaal bestelt, ben je 78.500 euro armer. Je hebt dan een EV met 470 pk en een actieradius van 491 kilometer. Het sprintje naar de 100 is in 3,9 seconden geklaard. Standaard staat de GTS op 21-inch gesmede velgen met MPS 4S-banden eromheen. De basiskleur is het witte 'Blanc Topaze’ zoals hierboven. Voor ‘Blue Abysse’ - de kleur die je wilt - betaal je 1.600 euro bij.
Verder is er nog genoeg te kiezen, maar dan wel op detailniveau. Er is een drie andere velgontwerpen, rode of blauwe remklauwen en een andere bekleding. Bij de details kun je bijvoorbeeld kiezen voor wat Franse vlaggetjes, carbondelen in het interieur en het verwijderen van de model- en uitvoeringsnaam op de bips.
Concurrentie
De A390 GTS laat het ten opzichte van zijn concurrenten op prijsniveau afweten bij zijn rijbereik. Met een actieradius van zo’n 600 kilometer doe je mee, dus nog geen 500 kilometer is gewoonweg te weinig. De Fransman moet die pijn doen vergeten dankzij het vermogen en zijn bijzondere motorindeling. Is dat genoeg om potentiële klanten weg te houden bij de Duitse grootmachten? Ik vrees ervoor...
- BMW iX3 50 xDrive (469 pk, 760 km range): 70.979 euro
- Audi Q6 Sportback e-tron S edition (428 pk, 592 km range): 77.990 euro
- Alpine A390 GTS (470 pk, 491 km range): 78.500 euro
- Polestar 3 Rear motor (333 pk, 603 km range): 79.800 euro
- Porsche Macan Electric (360 pk, 641 km range): 86.001 euro
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