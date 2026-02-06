Pluk de duurste Audi A2 3L van Marktplaats als toekomstige klassieker

De duurste Audi A2 3L van Marktplaats is een auto die zichzelf snel kan terugverdienen.

Dit jaar zou het dan eindelijk gaan gebeuren: een nieuwe Audi A2. Het merk uit Ingolstadt gaat een kleine hatchback wat trekjes meegeven van hun spaarzame hatchback van de millenniumwisseling. Nu die ruim 25 jaar bestaat, komt pas het besef dat Audi het ding een beetje te controversieel had vormgegeven. Daardoor vergat je door het uiterlijk hoe briljant het ding eigenlijk was.

Audi A2 1.2 TDI ‘3L’

De Audi A2 was stiekem gewoon zo’n ideetje van Piëch dat de doortastendheid van de grote baas moest aantonen. Met alle veel te doordachte ideeën zou je bijna zeggen dat hij er niet tegen kan als hij iets bedenkt en iemand reageert: “lukt je toch niet!” In dit geval een auto uitbrengen die minder dan drie liter per 100 kilometer verbruikt. Na een bijzondere concept car halverwege de jaren ’90, toen nog Al2 geheten als referentie naar het veelvuldig gebruik van aluminium (elementnummer Al), kwam er dus echt een A2 met alle beloftes van Piëch waargemaakt. Aluminium spaceframe en koetswerk, aerodynamische vormgeving en dankzij een kleine 1.2 liter TDI voorin met 55 pk, een extreem laag verbruik. Wat dus echt 3L/100 km is (1 op 33,3) onder redelijk normale omstandigheden.

Allrounder

Dat werd niet de enige krachtbron voor de Audi A2, want hij was er ook met een 1.4 MPI met 75 pk, of twee smaakjes 1.4 TDI met 75 of 90 pk. Later kwam er zelfs een 110 pk sterke 1.6 FSI. Mocht dit behelpen klinken: het ding weegt (afhankelijk van de motor) ergens tussen de 800 en 900 kg. Dankzij de MPV-achtige koets kan je er wel normaal in zitten en voelt hij ook volwassen aan. De 1.2 TDI is wel wat aan de trage kant, maar je krijgt ervoor terug dat je veel kilometers kan maken voor je geld. Eigenlijk is die 3L ook de variant waardoor de A2 daadwerkelijk kwam.

Vandaar dat we op jacht gingen naar een Audi A2 3L op Marktplaats en we kunnen verklappen: een goede 3L is zeldzaam. Er staan momenteel drie te koop, met maar eentje die minder dan 320.000 kilometer heeft gelopen. Dat is dit witte exemplaar uit 2001.

Een ietwat bijzondere samenstelling, want het uiterlijk doet vermoeden dat deze Audi A2 3L op Marktplaats enorm basaal is samengesteld. Plastic wielkastbeschermers en deurgrepen bijvoorbeeld. En wat te denken van die kleine kaal uitziende velgjes! Dat laatste is wel een kenmerk van de 3L, want vrijwel elke 1.2 TDI had deze simpele velgen met optioneel zelfs (niet hele fraaie) aerodynamische wieldoppen. Het zijn overigens gesmede lichtmetalen velgen van Fuchs, wederom om gewicht te besparen. Geen half werk, zelfs als het er zo uit ziet.

In het interieur was er iets meer ruimte voor uitstraling voor de Audi A2 3L op Marktplaats. Beige stoelen, beige deurbekleding, beige dakhemeltje. Gecontrasteerd door een wat meer bruine kleur op het dashboard en stuur. De samenstelling is verder bijzonder omdat er wel sprake is van een automaat, maar bijvoorbeeld weer geen automatische climate control (wat veel A2’s wel hadden). Niet dat het nou barstte van de opties op de A2, maar soit.

Duur, maar…

Om maar even snel de pleister eraf te trekken: de duurste Audi A2 3L van Marktplaats moet 8.450 euro kosten. Dat terwijl het turboblokje er al voldoende op heeft zitten: 256.000 kilometer. Het lijkt erop dat iemand recent nog veel geld heeft verspijkerd aan deze A2. Roest teistert de aluminium delen van een A2 sowieso niet, maar onder de carrosserie kan het een bruin zooitje worden. Dat is hier niet gebeurd, of naar origineel hersteld. Je koopt dus wel een zeer nette A2. Professionals op dit gebied zouden het zelfs fabrieksnieuw noemen.

Kopen

Maar goed, het blijft een goed gebruikte Audi A2 die we op Marktplaats vinden en de reputatie van de 3L levert op dat er grof geld voor gevraagd kan worden. Of het ook met grof geld beantwoord wordt, dat laten we aan jou als lezer over. Zo’n 3L is leuk, maar een ‘normale’ 1.4 benzine in een kek kleurtje kan ook zeer de moeite waard zijn. Wat zou jouw keuze zijn? Of wacht je liever op de nieuwe? De advertentie voor de 3L vind je uiteraard op Marktplaats.