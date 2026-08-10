Duurste auto van Nederland duikt op in doodnormale woonwijk

Jullie kennen vast de twee groene Koenigsegg Jesko’s op Nederlands kenteken wel. Dat is er inmiddels één geworden. De Jesko Attack is inmiddels verkocht en geëxporteerd, maar de andere rijdt nog vrolijk rond. @B-spots wist deze auto vast te leggen in Breda.

Een Koenigsegg Jesko zie je normaal alleen in Londen of Monaco, maar nu staat deze hypercar gewoon geparkeerd tussen de doodnormale Nederlandse rijtjeshuizen. Waarschijnlijk is deze auto net zo duur als het hele huizenblok bij elkaar. Ja, we weten dat ook rijtjeshuizen tegenwoordig duur zijn, maar we zijn niet eens zo heel erg aan het overdrijven. Deze auto heeft namelijk € 4.129.919 gekost. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit op Nederlands kenteken is gezet.

500 km/u

Deze auto is dus nog duurder dan de Jesko die inmiddels geëxporteerd is. Die kostte namelijk ‘maar’ € 3.524.707. Dit exemplaar is dus bijna 5 ton duurder, maar dan heb je wel een hogere topsnelheid. Waar de Attack meer gericht is op het circuit, is dit een Absolut, die gefocust is op topsnelheid.

Met zijn 1.600 pk sterke biturbo V8 (als je E85 tankt) heeft de Jesko Absolut een topsnelheid van 500 km/u. Sterker nog: de auto zou theoretisch zelfs in staat moeten zijn om 532 km/u te halen, volgens Koenigsegg. Nu is Koenigsegg zeker geen merk dat loze claims maakt, maar we wachten nog steeds op een officiële recordpoging voor de snelste productieauto. Ze hebben nu alleen wat minder belangrijke records gepakt, zoals de snelste kwartmijl en de snelste 0-400-0 km/u .

Spot van de Week

@B-spots heeft met zijn eerste upload op Autoblog Spots meteen de Spot van de Week te pakken. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en maak kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100! Bovendien zijn we momenteel weer op zoek naar vakantiespots. Als je die uploadt met #vakantiespot2026 in de beschrijving, maak je ook nog eens kans op een mooi Autoblog-strandlaken.

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