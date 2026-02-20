Duurste camper van Marktplaats is meer functie dan vorm

Normaliter verwacht je bij een dure camper granieten vloeren en marmeren keukenbladen. Bij de duurste camper van Marktplaats is dat niet van toepassing.

Kamperen kan zo uitgebreid als je zelf wil. Met een tentje, luchtbed en een kooktoestel kom je al een heel eind. Luxe meenemen kan bijvoorbeeld door een caravan ergens neer te zetten. Of een camper, wat je handiger vindt. Ook daar zitten weer gradaties in hoe bont je het maakt. Als je echt veel geld uitgeeft, kun je een soort omgebouwde bus kopen met zeeën van ruimte en vaak zo luxe aangekleed dat een vijfsterrenhotel er niet aan kan tippen. Met een hoofd dat al vast zit in de komende zomer wilden wij eens kijken wat je krijgt als je de duurste camper van Marktplaats plukt.

Duurste camper van Marktplaats

Toch moeten we direct mensen die zin hadden in glamping teleurstellen. Van binnen is de duurste camper van Marktplaats lekker knus, maar het ademt geen ultieme luxe. Ook qua ruimte hebben we ze wel eens groter gezien. Vanwaar dan de prijskaart? Daarvoor moet je even het exterieur zien.

Het is namelijk een camperopbouw op een gigantische Tatra-vrachtwagen. Een 8×8, wat inderdaad hetzelfde betekent als een 4×4 maar dan met acht wielen. En ook niet de minste wielen. Wellicht zegt de naam Tatra je nog iets als een Tsjechische autobouwer, verantwoordelijk voor onder meer sedans met de motor achterin. Het is een beetje hetzelfde verhaal als DAF: ooit autobouwer, maar de vrachtwagens bleken lucratiever. Daardoor bestaat Tatra nog steeds, maar bouwen ze enkel nog zwaar geschut.

Daar stopt de vergelijking met DAF niet, want zoals je wellicht ziet heeft de Tatra 158 Phoenix in kwestie de cabine van een DAF CF. Dat is dan ook hoe het werkt: Tatra werkt samen met DAF om een truck te bouwen voor zware doeleinden. Denk onverhard terrein en onbegaanbare paden. Grappig genoeg heeft DAF daarvoor al in Nederland al een merk genaamd Ginaf, maar Tatra doet ook een duit in het zakje. En hoe, gezien de duurste camper van Marktplaats.

De Tatra T158 8×8 wordt geadverteerd als een ‘off the grid camper’. Oftewel: dit kan een thuisbasis worden waar je dan ook wil. Het gevaarte is dus qua camper wellicht niet het dure ding wat je verwacht, maar komt wel verder dan een omgebouwde Fiat-bus. Onder de cabine ligt een 12.9 liter grote diesel-zescilinder met 480 pk en 2.500 Nm. Genoeg om deze 19,6 ton zware camper voort te stuwen.

Kopen

Iets voor jou? De duurste camper van Marktplaats kost, hou je vast, 659.000 euro. De Tatra T158 8×8 komt uit 2022 en heeft 27.191 kilometer gelopen. In de cabine is ruimte voor vier en in het campergedeelte kan je zitten, douchen, koken, slapen, zelfs wassen, en uiteraard ook toiletteren. Je moet het maar net nodig hebben, maar dan is dit wel een heerlijk onoverwinnelijk ding. Stalling moet je wel even goed over nadenken, tenzij je toevallig een hangar hebt. Kopen kan op Marktplaats.