De duurste diesel van Marktplaats kopen klinkt als een merkwaardige levenskeuze. Maar wij weten hem zo aan je te verkopen dat het eigenlijk een heel rationele aanschaf is. Mits de politiek op de lange termijn een beetje meewerkt natuurlijk. Aanschouw hier een hagelnieuwe Mercedes S 450d.

Diesel is al jaren in Nederland de meest geplaagde brandstof. Aangezien de prijzen van benzine en diesel de afgelopen weken een beetje aan het dalen zijn, namen we een kijkje op Marktplaats om eens een lekkere dieselbeuker uit te kiezen. We vonden eigenlijk een heel verstandige aankoop. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

De auto in kwestie is een zo goed als nieuwe Mercedes S 450d . Met 150 km op de klok is het echt een nieuwe auto. Het grote voordeel is dat je deze auto eigenlijk voor de rest van je leven zou moeten kunnen rijden. Want deze zescilinder dieselmotor kan vast wel een miljoen kilometers tokkelen, waarschijnlijk nog meer. Dan is de aanschaf van 229.950 euro eigenlijk heel normaal. Want afschrijving, dat bestaat niet als jij deze S-klasse tot je laatste adem blijft rijden.

De enige uitdaging is op politiek gebied. De vraag is natuurlijk of je over 20 of 30 jaar nog met zo’n S-klasse ergens mag komen. Niets is zo onvoorspelbaar als politieke beslissingen, maar we gaan er nu gemakshalve vanuit dat je erin mag blijven rijden.

Deze Mercedes S-klasse is uitgeoverd in Opalietwit Bright metallic, met karmijnrood en zwart nappaleder binnenin. Een combinatie die waarschijnlijk niet iedereen zelf zou aanvinken, maar opvallen doet ze wel.

De 3.0-liter zescilinder diesel met 367 pk doet zijn tokkelende werk. Deze werkt samen met een 48V mild-hybridesysteem, een negentraps automaat en 4MATIC-vierwielaandrijving. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. Het zijn allemaal geen overdadige cijfers voor zo’n slagschip. Je moet er dan ook gewoon lekker mee cruisen.

Luxe aan boord

De S-Klasse heeft elektrisch verstelbare achterstoelen met geheugen, stoelventilatie en stoelverwarming Plus. Ook nek- en schouderverwarming, verwarmde armsteunen en veiligheidsgordels voorin staan op de uitrustingslijst. De achterpassagiers krijgen een eigen MBUX-entertainmentsysteem, draadloze hoofdtelefoons en telefoonladers. Kortom, alles wat je nodig hebt als je nog één keer een auto gaat kopen voor de rest van je leven.

Ook voorin is het bepaald geen kale bedoening. De actieve multicontourstoelen hebben Massagefunctie Pro, verder is er het MBUX Superscreen, een head-up display en een Burmester 3D-audiosysteem te vinden. AIRMATIC-luchtvering en achterasbesturing moeten het formaat van de lange S-Klasse op de weg behapbaar houden. Bij parkeren helpen een 360-gradencamera en diverse assistentiesystemen.