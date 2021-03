Duurste Tesla killer nu al niet meer te bestellen?  - Autoblog.nl

Is de duurste Lucid Air Dream Edition nu zo gewild?

Het probleem met onbekende fabrikanten is dat je niet weet wat je van ze kan verwachten. Zeker nu met de omschakeling van plofmotoren naar elektrowaggies zijn er in korte tijd een aantal nieuwe spelers bij komen. Een nog veel groter aantal nieuwe merken heeft aangekondigd voor een invasie aan EV’s te willen zorgen.

Tesla

Op heel veel plannen moeten we nog wachten wat de uitwerking is. Denk aan Lordstown, Rivian, Fisker, Hummer en dergelijke. Tot nu toe is er een fabrikant 9gedeeltelijk de beloftes kan lossen: Tesla. Ondanks dat de S, 3, X en Y al rondrijden, is het nog altijd wachten op de aangekondigde Roadster, Semi en Cybertruck. Een van de grootste uitdagers van Tesla is Lucid. Althans, wij gaan er even van uit dat Lucid dat ook daadwerkelijk denkt.

Lucid Air Dream Edition

Enfin, de Lucid Air is nog niet verkrijgbaar, maar de auto moet nu al de Tesla Model S van de troon stoten. Dat gaat nog een heel karwei worden. Want Tesla heeft de Model S namelijk tussendoor constant verbeterd, aangepast en sneller gemaakt. De Lucid Air Dream Edition was de de eerste die je ‘mocht’ bestellen. De EV-bouwer (nou ja, ze moeten ze dus nog gaan bouwen) wilde pas later goedkopere modellen gaan produceren. Inderdaad, precies zoals Tesla gedaan heeft.

Achter het net

Mocht je echter nog niet een order in je handen hebben, dan heb je mooi achter het net gevist. De Lucid Air Dream Edition met 1.080 pk is namelijk nu al niet meer te bestellen! De orderboeken zijn namelijk gesloten voor de elektrische sedan die 169.000 dollar kost. Ter referentie, een Tesla Model S kost in de VS 78.490 dollar en de duurste Model S Plaid+ moet 149.900 dollar gaan kosten.

Introductie Lucid Air Dream Edition

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de eerste exemplaren in het tweede kwartaal afgeleverd gingen worden. Dat gaan ze (uiteraard) niet halen. Volgens Lucid arriveert de Air Dream Edition in de tweede helft van het jaar.

Dat je de Dream Edition niet meer kan bestellen, wil niet zeggen dat je helemaal geen Lucid Air meer kunt kunt krijgen.

Het Air Pura (480 pk), de Air Touring (620 pk) en de Air Grand Touring (800 pk) blijven wel nog altijd gewoon leverbaar. Het op één na duurste model, namelijk de Grand Touring, wordt in H2 2021 verwacht,. De goedkopere modellen komen dan tot slot in Q4 van dit jaar. Dat is totdat ze weer uitgesteld gaan worden, uiteraard.