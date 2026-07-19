Duurste Volkswagen van Marktplaats is iets écht unieks

Er zijn dure Volkswagens, zeker wel. Duur is echter altijd relatief. 20.000 euro voor een Golf R32 is duur in vergelijking met andere Golf V's en de nieuwprijs, maar het is nog geen 40 procent van een gloednieuwe ID.7. De allerduurste Volkswagen van Marktplaats is daarom steevast een gloednieuwe Golf R of bijvoorbeeld een Touareg die nog op kenteken gezet moet worden. We hebben een uitzondering te pakken vanwege een type Volkswagen dat tegenwoordig flinke bedragen noteert, helemaal als je een uniek exemplaar hebt.

Gelukkig krijg je er dan ook echt wel wat voor terug. We vinden op Marktplaats een Volkswagen T1. De allereerste VW Transporter bedacht door Ben Pon was natuurlijk vooral geliefd vanwege zijn eenvoud en inzetbaarheid, wat hem tegenwoordig een klassiekerstatus oplevert. De personenversie is minstens zo iconisch vanwege de bijzondere two-tone met de V-vorm aan de voorkant. Het is de versie die zeldzamer en gewilder is gebleken. Des te meer ramen, des te beter. De 21 Window-versie waar naast de zijruiten ook nog eens vier dakraampjes aan weerszijden zitten, die zijn het allerduurst.

Geen 21 Window

Het exemplaar uit 1967 dat we vandaag vinden is dan ook een Volkswagen T1-personenbus. Maar het is geen éénentwintigramer. Sterker nog: door het missen van de achterste zijruitjes heeft de T1 nog maar net meer ramen dan een bestelversie. Daar gaat het echter niet om. Wat je hier ziet is een bijzonder restauratieproject waar zelfs ruimte was voor wat modificaties. Het resultaat is misschien wel het beste VW-busje dat je ooit gaat zien.

Om mee te beginnen: ja, deze Volkswagen T1 is van voor naar achter gerestaureerd. Als we de foto's mogen geloven is dat niet onverdienstelijk gedaan. Vervolgens is het uiterlijk gespoten in half wit, half Ipanemabruin van Audi. Hij is flink verlaagd, wat te danken is aan instelbare luchtvering. Een bekend fenomeen: lekker laag voor de foto's, maar wat meer bodemvrijheid voor het ermee rijden.

Inclusief caravan!

Want, niet geheel onbelangrijk: de duurste Volkswagen van Marktplaats is een dubbele aankoop. Je krijgt er namelijk ook een helemaal in dezelfde stijl afgewerkte caravan bij. Een klassieke druppelvorm uit dezelfde tijdsgeest, dus dat is erg leuk gedaan. Ook deze is half wit en half bruin, om volledig in stijl op vakantie te gaan. Dan ben je echt de koning van de camping. Voor liefhebbers in ieder geval. En oh ja, ook de caravan heeft luchtvering.

Voordat je verwacht dat het allemaal leuk klinkt maar vervolgens bij de eerste heuvel met moeite kan klimmen: de motor en bak uit deze Volkswagen T1 op Marktplaats zijn vervangen door een AS41-blok uit een Kever, met een handgeschakelde vierbak. Het blok is nog verder aangepast en ook al zien we geen vermogen, de belofte is dat het goed vooruit wil.

Het interieur van zowel de Volkswagen T1 als de caravan is ook helemaal in stijl aangepast. Tweekleurig leder in bruin en wit zoals het exterieur, met allerlei gave details zoals speakers, een verlicht stuk waar de luchtcompressor zit, een bar(!) en een L-vormige achterbank waar je lekker kan loungen als passagier. Het is bijna zonde om als bestuurder aangewezen te worden.

Kopen

Afijn: een duur project, een rasechte klassieker, een schitterende uitvoering: je begint te begrijpen waarom deze hele combinatie weg mag voor een prijs die niet meevalt. De verkoper wil er namelijk 157.000 euro voor zien. Ja, dat is flink, maar goed: dan krijg je wel de hele set in één keer. En dat is ook wat waard. Durf jij? Neem dan vooral even een kijkje op Marktplaats.