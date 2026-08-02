Duurste Volvo V70 van Marktplaats is niet wat je verwacht

Als je denkt aan de hoogtijdagen van Volvo, denk je waarschijnlijk aan een vrij vierkante stationwagon met een vijf- of zescilinder aan boord die lekker nuchter en betrouwbaar is. Helaas zorgt dat karakter ervoor dat een beetje goede Volvo V70 nog aardig duur is. Want je krijgt de ultieme combinatie van ruimte, power, karakter van de motor en betrouwbaarheid. Helemaal als je naar een V70 R kijkt. Eigenlijk wilden we dan ook kijken hoe pijnlijk duur een Volvo V70 R is. Totdat we een duurdere V70 vonden die iets meer uitleg nodig heeft.

Ondanks een lange geschiedenis middelgrote Volvo-stationwagons, zijn er maar drie generaties V70 geweest. De eerste generatie was een soort evolutie van de 850, terwijl de tweede V70 echt iets volledig nieuws was. Die generatie, geleverd van 2000 tot en met 2007, voelt als de meest gewilde generatie. De generatie zonder gedoe, die niemand tegen de schenen schopte en als 300 pk sterke V70 R echt wel op de juiste knoppen drukt voor liefhebbers.

Duurste Volvo V70 is geen R

Momenteel staat er een Volvo V70 op Marktplaats die bewijst dat een goede auto in uitmuntende staat echt wel duur kan zijn. En dan is het niet eens een V70 R: het betreft 'gewoon' een Edition Classic met de 2.4 vijfcilinder, de 170 pk-versie. Met zijn blauwe lak en zwart leder, in combinatie met de 'kleine' velgen, gewoon je huis-tuin-en-keuken-Volvo. Wat maakt hem dan zo duur?

In nieuwstaat

Je kan een gokje wagen: de staat van de auto. De duurste Volvo V70 op Marktplaats is een laat model uit 2007. Dus na de facelift, die de auto toch wel subtiel verbeterde. Net geen twintig jaar oud dus en toch maar 14.852 kilometer op de klok. Hij heeft maar één eigenaar gehad en de auto ziet er fris uit. Dat zie je wel eens anders bij dit model V70. Het zijn rasechte gebruiksvoorwerpen, wat hoge kilometerstanden niet uitzonderlijk maakt. Sterker nog: er zijn maar weinig auto's waar weinig kilometers zo veel kosten als bij een Volvo V70.

Dat geeft je wel het klassieke dilemma. De duurste Volvo V70 van Marktplaats behoudt eigenlijk alleen zijn specialiteit als je er niet mee rijdt. Terwijl elke eigenaar van een 300.000 kilometer ervaren V70 je zal vertellen dat 'ie pas net ingereden is. Het is een uniek verzamelaarsobject, dat wel. Maar of het echt een investering gaat zijn? Dat durven we je niet zwart op wit mee te geven.

Kopen

Wat we je wel kunnen meegeven: de duurste Volvo V70 van Marktplaats mag mee voor 34.945 euro. Toegegeven, dat is in absolute getallen niet peperduur, het is vooral duur voor een 19 jaar oude Volvo. En het is duur wetende dat je voor maximaal 2.000 euro minder een Volvo V70 R meeneemt, terwijl je een nog prima exemplaar daarvan voor een derde ook wel oppikt. Kortom: Het is een lastige. Maar wel bijzonder om te zien hoe een V70 eruit ziet als 'ie net uit de showroom komt rollen. Kopen kan op Marktplaats.

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