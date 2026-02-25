Duurste vs. goedkoopste V12 cabrio van Marktplaats

De zon is er weer. Tijd om buiten te spelen met een V12!

Hoewel de lente pas over een klein maandje begint, hebben we vandaag het eerste voorproefje van het lekkere weer. Wat past er nou goed bij die heerlijke zon? Een cabrio met V12 natuurlijk! Niks is namelijk lekkerder dan een brullende V12 horen gillen terwijl je in je cabrio rondrijd.

Maar dan is er nog wel één probleem: welke kies je? Wij hebben er twee voor je uitgezocht, de duurste en goedkoopste dakloze twaalfcilinder van Marktplaats.

Mercedes-Benz SL600

We beginnen bij de goedkoopste van Marktplaats. Voor een kleine 20.000 euro heb je een Mercedes-Benz SL 600 met 6.0 liter V12. Hij is flink ingereden met welgeteld een dikke 209.214 kilometer op de teller. Wel is deze bolide is origineel Nederlands geleverd in 1992 en heeft sindsdien 5 baasjes gehad. De auto was eigenlijk zwart van kleur, maar de eigenaar vond het een goed idee om een parelmoer-donkergrijze wrap erop te laten plakken.

Voor deze 20.000 euro krijg je een V12 met 395 pk onder de kap, maar er zitten ook – zoals de verkoper het noemt – ‘aandachts/liefdes-puntjes’ aan. De airco werkt niet, remblokken voor moeten vervangen worden, stuurhuis lekt olie, banden hebben hoogteslag en de motor loopt wat onregelmatig.

Wanneer al deze aandachtspuntjes opgelost zijn brengt de dikke V12 je in 6,1 seconden naar de 100 km/u. De liefhebber die dit beestje weer soepel wil laten lopen zal dus na de aanschaf nog een paar duizend moeten investeren. Dan kun je wel zeggen dat je een V12 rijdt.

Als je initialen F.T. zijn past het kenteken van de SL600 perfect bij je!

Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Aan de andere kant van het aanbod van cabrio’s met V12 op Marktplaats, zien we een Lamborghini Aventador SVJ in de Roadster-versie. Deze flaneermachine kost niet niks, voor 979.740 euro mag je hem meenemen. Ter vergelijking, dat is bijna 50 keer de prijs van de SL600.

Helaas krijg je niet ook 50 keer het vermogen. Je zal het moeten doen met de 770 pk sterke 6,5 liter V12 die je wel twee keer zo snel naar de 100 km/u brengt, namelijk 2,9 seconden. Deze SVJ Roadster wordt nog iets specialer, want er zijn er niet veel die deze auto rijden, er zijn er namelijk maar 800 van gemaakt.

Deze occasion is pas net ingereden, hij is in 2021 gebouwd en er staat er pas 7769 kilometer op de teller. Dit zal dan ook de verklaring van de astronomische prijs zijn. Aan de andere kant helpt het ook prijstechnisch niet mee dat deze SVJ een Novitec uitlaatsysteem heeft, die de V12 laat schreeuwen om meer toeren. Alleen dit uitlaatsysteem kan al oplopen tot een dikke 10.000 euro. Dan zit je dus al op de helft van de SL600. Al schijnt het dat je juist de Mercedes als een ouderwetse F1-bolide kunt laten klinken met de juiste pijpen.

Dus wat wordt het? De SL600 of toch de Aventador SVJ?