30 km/u-borden in Amsterdam blijken een dure miskoop

Amsterdam heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de invoering van de maximumsnelheid van 30 km/u. Daarvoor verschenen ruim 4.500 nieuwe verkeersborden in de hoofdstad. Je kan er niet omheen als je in het centrum van de stad komt. Alleen zien die borden er soms niet meer uit.

Dat stelt althans Denk-raadslid Süleyman Koyuncu, die op sociale media een filmpje heeft geplaatst waarin verschillende beschadigde 30-kilometerborden in Amsterdam te zien zijn. Daarover bericht de Telegraaf .

Geen aluminium, maar ‘duurzaam’ alternatief

De gemeente koos bij de plaatsing van de duizenden verkeersborden bewust niet voor traditioneel aluminium. Er werd gebruikgemaakt van alternatieve materialen die duurzamer zouden moeten zijn. In de praktijk blijkt dat een wassen neus. De verkeersborden lijken niet bestand tegen weer en wind, want na een korte periode zijn ze nu al versleten.

Een duur grapje, want voor de invoering van 30 km/u had de gemeente Amsterdam 30 miljoen euro begroot. Als de duizenden borden nu al vervangen moeten worden, kan dit resulteren in een pittige factuur. Duurzaam m’n reet, om het maar lekker plat te zeggen.

Bovendien staan die borden er wel leuk, maar in de praktijk rijden automobilisten geregeld harder dan 30 km/u. Handhaving speelt daarbij een rol. Koyuncu wijst erop dat Amsterdam op dat gebied niet hetzelfde doet als Brussel, waar volgens hem wel serieus wordt gecontroleerd op de maximumsnelheid.

Uit onderzoek van MIT Senseable City Lab en AMS Institute blijkt dat automobilisten op Amsterdamse 30-wegen gemiddeld slechts 2,3 km/u langzamer rijden dan op vergelijkbare wegen waar nog een maximumsnelheid van 50 km/u geldt. Wat een succes . Maar wat verwacht je dan ook? Iemand die stevig doortrapt op een e-bike gaat nog harder.

Koyuncu vraagt zich af of de gemeente de beschadigde borden de komende jaren wel kan blijven vervangen. Amsterdam staat voor een stevige bezuinigingsopgave. Hij zou het geld liever inzetten op zogenaamde blackspots. Dat zijn plekken waar de verkeersveiligheid aantoonbaar een probleem vormt.

Zijn voorstel is om daar gericht 30 km/u in te voeren en op andere wegen eventueel 50 km/u te behouden. Of de gemeente daar daadwerkelijk iets mee gaat doen, moet nog blijken.

Foto: kyspots via Autoblog Spots

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