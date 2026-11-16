E46 M3 met weinig kilometers bij Domeinen: te mooi om waar te zijn?

Een auto die in beslag genomen is, hoeft niet per definitie een gaar hok te zijn. Een collector’s item met weinig kilometers kan net zo goed in beslag genomen worden. Deze E46 M3 met minder dan 50.000 kilometer bijvoorbeeld. Of is dit toch te mooi om waar te zijn?

Bij de nieuwste lichting auto’s van Domeinen hebben we een heuse E46 M3 aangetroffen met maar 48.423 kilometer op de klok. Dat is natuurlijk wel een auto waar liefhebbers grof geld voor willen betalen. Mits de kilometerstand klopt.

Afkomstig uit Japan

De informatie die Domeinen aanlevert is zoals gewoonlijk zeer summier, maar na diepgravend onderzoek zijn we erachter gekomen dat deze auto geveild is via Collecting Cars. De auto blijkt origineel in Japan geleverd te zijn. Dat klinkt goed, want daar komen wel vaker auto’s met lage kilometerstanden vandaan.



















Toch nemen we de kilometerstand met een vrachtlading zout, na het bekijken van de foto’s. Het leer op de bestuurders- en passagiersstoel vertoont namelijk verdacht veel sporen van slijtage. Óf de Japanse eigenaar is heel veel in de auto gaan zitten zonder ermee te rijden, óf er is meer dan 48.423 kilometer met deze M3 gereden… In de onderhoudshistorie zitten ook twee gaten van negen en zeven jaar, dus er is alle gelegenheid geweest om de teller terug te draaien.

SMG-bak

Wat we verder nog missen in deze auto, is een handbak. De M3 heeft een SMG-bak en dat is toch niet de bak die je wil hebben in deze auto. Maar ook met automaat kun je nog genoeg Freude am Fahren beleven, laat dat duidelijk zijn. Daar zorgt de S54 zes-in-lijn wel voor.

Deze auto staat sinds oktober 2025 op Nederlands kenteken en werd in juni geveild via Collecting Cars. We kunnen ook verklappen wat er toen voor betaald is: € 32.750. Lang heeft de nieuwe eigenaar er niet van kunnen genieten: 605 kilometer en een paar maanden later staat de auto nu dus bij Domeinen. Dat komt de historie van deze auto natuurlijk niet ten goede, dus wie weet kun je ‘m nu voor minder dan 30 mille op de kop tikken. Mocht je een bod willen wagen, dan kan dat via Onlineveilingmeester.nl.