E5, E10, E85: wat tank je het beste en waarom?

Je kent het wel, je staat bij de pomp en checkt toch weer even in je tankdop welke brandstof je in je tank doet. Wordt het E5, E10, E85 of toch een 100 plusser? Wanneer je al jaren dezelfde auto hebt tank je wellicht al jaren hetzelfde, maar welke brandstof is nou het beste voor je auto én het millieu?

Voordat we in de materie duiken, is het goed om te weten waar benamingen E10 en E5 vandaan komen. Geloof ons: met die kennis wordt straks alles duidelijker.

De Europese Unie heeft sinds 2019 ervoor gezorgd dat in heel Europa een benaming voor de verschillende brandstofsoorten is gekomen. Hierdoor is het altijd duidelijk voor de consument welke benzine getankt moet worden. De EU is afgestapt van de Euro 95 en 98 benamingen. Hiervoor kwamen E10 en E5 in de plaats, dit is echter niet identiek aan de vorige benamingen. De E10 en E5 staan namelijk voor het maximale percentage bio-ethanol dat toegevoegd is.

Waarom bio-ethanol?

Ik hoor je denken, waarom zit er bio-ethanol in mijn benzine? Dit heeft een aantal redenen. Om te beginnen is bio-ethanol gewonnen uit de fermentatie van suiker, tarwe en maïs. Daardoor is het hernieuwbare energie en beter voor het milieu, althans zo wordt het gepresenteerd door de brandstoffabrikanten. Maar tegelijk heeft ethanol een minder goede verbranding, wat ervoor zorgt dat je met de brandstof minder zuinig rijdt. Dat maakt het voor de pomphouder economisch interessant dus. Tel daarbij op dat bio-ethanol relatief goedkoop is en door dit toe te voegen dit de benzineprijs drukt ten opzichte van de voorheen euro 95 en 98 en je hebt vooral een economisch sluitend verhaal.

Milieutechnisch levert bio-ethanol niet heel veel verbetering op. Het hogere verbruik compenseert in voor een groot gedeelte de lagere uitstoot van de verbranding van de brandstof. Of zoals ANWB auto-expert Jos van der Drift zegt: ”Premium brandstoffen geven een gunstiger verbruik, waardoor de lagere CO2-uitstoot van brandstof met bio-ethanol marginaal blijft, bij benadering slechts enkele procenten.”

Wanneer moet ik E10 en E5 tanken?

Er zijn een aantal factoren die ervoor zorgen dat de motor in je auto E10 of E5 aankan. Vrijwel alle nieuwe auto’s van tegenwoordig kunnen E10 tanken. Je kan als regel aannemen dat benzineauto's van voor 2000 je het beste kan volgooien met E5. Auto's werden pas na dat jaar officieel goedgekeurd voor gebruik van E10. Ook is het zo dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat E10 chemisch agressiever is dan E5.

Dat betekent dat oudere auto's daardoor mogelijk minder goed tegen bio-ethanol kunnen. De reden hiervoor is voornamelijk dat het goedje, wat in hogere mate in E10 zit, de rubberen onderdelen kan aantasten. Vooral bij de wat oudere auto’s die lang stilstaan en veel korte ritten maken zorgt E10 voor een vergroot risico op corrosie op staal van de brandstoftank, leidingen, injectoren en metalen componenten in het brandstofsysteem.

Daarnaast tast E10 ook sneller rubbers aan en kan het zorgen voor meer olievervuiling. Dit komt allemaal doordat de ethanol die in de E10 benzine zit vocht sneller aantrekt. Ondanks dat het niet als acuut motorgevaar geldt, is het wel verstandig in de gaten te houden. Kijk bijvoorbeeld regelmatig bij uw olievuldop of er een beige aanslag zit, dit kan duiden op een menging van vocht wat via de brandstof de olie inkomt. Wat dan weer schade kan opleveren aan de motor.

E5 is de veiligere keuze

Als je het niet zeker weet, zit je altijd goed door E5 te tanken, zeker als je je auto maar sporadisch gebruikt is het aan te raden een premium brandstof te tanken, aldus Van der Drift. Voor moderne sportauto’s is het advies ook om E5 benzine te tanken. De reden hiervoor is dat een minder hoog ethanolgehalte ervoor zorgt dat er geen ongewenste ontstekingen in de motor ontstaan. Ook zorgt het premium spul ervoor dat de brandstof inwendig een meer reinigende functie heeft, aldus Van der Drift.

Volgens de expert van de ANWB geldt dit voornamelijk voor de bestuurder met een zware rechtervoet. Deze gasgever zet de motor onder veel druk. Dat maakt deze daardoor gevoeliger voor ongewenste zelfontsteking, wat eerder kan ontstaan met E10-brandstof. Twijfel je welke brandstof jouw auto nodig heeft? Hier kan je het checken.

Supercar die premium brandstof nodig heeft

Nog meer varianten?

Voor de nog enthousiastere autoliefhebbers die hun geliefde de lekkerste benzine willen geven is er ook nog 100+ brandstof. Ondanks dat er nog maar weinig aanbieders in Nederland zijn die deze benzine aanbieden biedt TanQyou dit nog wel aan bij 20 tankstations . De zogenoemde racing of oldtimer brandstof is speciaal voor de liefhebber in het bezit van een oldtimer of sport/raceauto die prestatiegericht is.

Maar wat is dat octaangehalte eigenlijk? Het octaangehalte staat voor de klopvastheid van de benzine, dit wordt gemeten door de brandstof te vergelijken met de stoffen n-heptaan (klopvastheid 0) en iso-octaan (klopvastheid 100). Zo had Euro95 dus een octaangehalte van 95 en zat net onder de iso-octaan. Dat is ook de reden dat er dus ook brandstoffen zijn die boven de 100 uitkomen. Zoals de 100+ benzine wat een octaangetal heeft van tussen de 100 en 102.

Door het hoge octaangehalte in combinatie met geen ethanol doet deze benzine geen schade aan rubbers, pakkingen, slangen en de tank, is deze benzine uitermate geschikt voor de kwetsbaarheid van oldtimers aldus TanQyou . Voor de sport/raceauto is deze benzine ook geschikt vanwege de volledige ontbranding die de 100+ brandstof met zich meebrengt. Ook heeft de 100+ benzine ook een reinigende werking en doordat er geen ethanol in zit, trekt de benzine geen vocht aan. Dat laatste voorkomt roestvorming in de motor of benzinetank.

Dan de vraag: als ik kies voor de E5 benzine of zelfs 100+ benzine, wordt mijn auto dan sneller? Dat hebben we bij Autoblog al eens haarfijn uitgezocht. Hierbij reden we met de oude Porsche 996 Carrera en de BMW 530i Touring van Wouter, de BMW M140i xDrive van cameraman Martijn en een Volkswagen Arteon PHEV. De link naar de video kan je hier vinden.

Vermijdt E85 tenzij...

Als laatste waarschuwing voor als je in het buitenland tankt, let dan op dat je niet per ongeluk E85 tankt. In sommige landen zoals Frankrijk en Zweden wordt deze benzine variant nog relatief veel gebruikt. Deze benzine bestaat zoals de naam doet verwachten voor 85 procent uit bio-ethanol en voor 15 procent uit reguliere benzine. Dit is speciaal gemaakt voor de zogenoemde FlexiFuel-voertuigen. Het voordeel hiervan is dat E85 vele malen goedkoper is dan de reguliere benzine. Wel is het verbruik zo’n 15 tot 30 procent hoger doordat de bio-ethanol minder energie kan afgeven.

Voor de enthousiaste lezer, helaas zijn er in Nederland vrijwel geen tankstations die E85 aanbieden. Wel is het mogelijk bio-ethanol bij de reguliere benzine bij te mengen. Hiermee kan je het ethanolgehalte opschroeven, de B58 motor van BMW gaat daar met een aangepaste tune goed op. De motor kan dan meer turbodruk aan vanwege de koelere verbranding die plaatsvindt, wat weer resulteert in meer vermogen. De kanttekening hierbij is wel dat dit alleen mogelijk is als de ECU (Electronic Control Unit) hierop is afgesteld, anders is er de kans dat je motor te arm gaat draaien, misfires of motorschade krijgt.

Een vergelijking

Dat die energiedichtheid van de hier genoemde brandstoffen een belangrijke rol speelt, wordt pas echt goed duidelijk als je naar het onderstaande overzicht kijkt. Let wel op, want de prijzen die gebruikt zijn, zijn de prijzen uit Frankrijk. Je kunt ze dus niet 1 op 1 overnemen naar Nederlandse prijzen, maar het geeft wel inzicht in verbruik en kosten. Het gaat hier om gemiddelde prijzen uit heel Frankrijk.

Ter verduidelijking: in Frankrijk betaal je gemiddeld 0,828 euro voor E85 benzine. Voor E10 betaal je daar gemiddeld 1,98 euro. Te concluderen is dat wanneer je op E85 tankt je voor meer dan de helft goedkoper uit bent, wel sta je vaker aan de pomp.

Brandstof Literprijs FR (€ / L) Verbruik (km/L) Tankinhoud (L) Bereik (km) Kosten tank (€) Kosten / 100 km (€) CO₂ per liter (kg) E10 (Euro 95) 1,98 20,0 50 1.000 99,00 9,90 2,31 E5 (Euro 98) 2,07 20,5 50 1.025 103,50 10,10 2,34 100+ 2,30 21,0 50 1.050 115,00 10,95 2,37 E85 0,828 16,0 50 800 41,4 5,175 1,60

Bron: European Environment Agency

Ook is de vergelijking te zien in CO2-uitstoot, waarbij E85 er ook met kop en schouders bovenuit steekt ondanks dat E85 wel een hoger verbruik heeft. Volgens Van der Drift bewijst de gemiddelde bestuurder geen grote dienst door een premium brandstof te tanken. Wat ook terug te zien is in bovenstaande tabel.

Lekker flexibel

Als je het helemaal zeker wil weten kan je ook een Flex fuel setup in je auto inbouwen. Die meet zelf het ethanolpercentage en past daarop de tune van de ECU aan. Zo voorkom je dat je motor dus de soep in loopt.

Of je kunt een Koenigsegg kopen. Deze autobouwer adviseert juist om E85 te tanken, terwijl de auto's ook op andere benzinesoorten kunnen rijden. De Zweedse fabrikant heeft de motoren zo afgesteld dat de auto op zowel normale brandstof als E85 kan rijden. Wanneer er E85 in zit, krijgt de auto in het geval van de Jesko, dik 300 pk extra.