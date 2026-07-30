Waarom dit de lekkerste Diablo ooit wordt

Er zijn weinig auto's die je mooier maakt door het dak eraf te halen. Toch is de Lamborghini Diablo daar misschien wel één van. Als de nieuwste teaser van Eccentrica inderdaad verklapt wat we denken, staat ons binnenkort een wel heel fraaie restomod te wachten.

Alsof een Diablo nog niet bijzonder genoeg was

Eccentrica maakte vorig jaar al indruk met zijn moderne interpretatie van de Lamborghini Diablo. Niet door er een scherm van een Tesla in te hangen en het daarbij te laten, maar door de complete auto helemaal opnieuw uit te vinden. Meer vermogen, een beter onderstel, modernere techniek, en dat allemaal zonder het rauwe karakter van de jaren 90 kwijt te raken. Dat is best een opgave.

Nu lijkt het in ieder geval tijd voor de volgende stap. Op Instagram deelt Eccentrica namelijk een nogal mysterieuze teaser met de tekst 'Revealed by the air. Driven by emotion.' Subtiel is anders, maar goed. Alles wijst erop dat we op 10 augustus, tijdens Monterey Car Week, een Diablo Roadster-restomod te zien krijgen. En dat is misschien nog wel leuker dan de coupé.

Handbak, atmosferische V12... meer hoeven we eigenlijk niet te weten

Gelukkig lijken de Italianen precies te begrijpen waarom mensen überhaupt warm worden van een Diablo. Geen hybride gedoe, geen turbo's en geen ongekend nep motorgeluid uit de speakers. Gewoon een atmosferische twaalfcilinder met drie pedalen. Soms is vooruitgang gewoon weten wat je niet moet veranderen.

Over de techniek laat Eccentrica helaas nog niets los. We weten bijvoorbeeld nog niet of de auto vierwielaandrijving krijgt zoals de Diablo VT Roadster of juist alleen achterwielaangedreven. Ook is niet bekend of het vermogen opnieuw boven de 500 pk uitkomt, zoals bij de bestaande restomod.

Dit wil je gewoon horen

Eigenlijk maakt het ook allemaal niet zoveel uit. Een open Lamborghini Diablo betekent dat er letterlijk niets meer tussen jou en die schreeuwende V12 zit. Dat is precies het soort auto waarvan je na één tunnel besluit om die tunnel nog een paar keer te doen.

Nu alleen nog hopen dat Eccentrica de teaser waarmaakt. Maar als dat lukt, hebben de Italianen zomaar de restomod van het jaar in handen.

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